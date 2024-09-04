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纯度99.99995%以上石墨产品开发成功

2024年09月04日09:01 | 来源：科技日报
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原标题：纯度99.99995%以上石墨产品开发成功

科技日报北京9月3日电 （记者刘园园）记者3日获悉，中国五矿集团所属五矿石墨科研团队攻克了石墨高温纯化关键技术，成功开发出纯度达到99.99995%以上的超高纯石墨产品。这标志着我国超高纯石墨产品达到国际领先水平。

超高纯石墨指含碳量达99.99%以上的石墨，具有自润滑性好、导电性好、耐腐蚀耐高温、化学稳定性优良等特点。

五矿石墨科研团队聚焦天然石墨领域关键共性难题开展技术攻关，突破行业传统设计，联合业内领先装备制造企业自主研制开发连续式石墨纯化工艺及装备。团队通过物理化学提纯、低温高温连续提纯、超高真空提纯等多种技术组合的梯次提纯，将石墨纯度从95%提升到99.99995%以上，并保持产品质量稳定。同时，合理的联合工艺路径还使产品在生产成本上具有显著优势。

据悉，中国五矿集团拥有全球较大的鹤岗云山石墨矿，已建成年产20万吨石墨选厂和深加工产业链。在超高纯石墨产品的应用上，五矿石墨科研团队正在加快研发高端负极材料、核级石墨以及半导体用石墨等碳基材料产品。

(责编：罗知之、陈键)
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