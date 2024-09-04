水利部：
西辽河水流贯通调度取得重要阶段性成效
2024年09月04日09:18 | 来源：人民网
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人民网北京9月4日电 （记者王仁宏）据水利部消息，9月3日19时36分，西辽河干流水头与通辽城区既有水面相衔接，实现总办窝堡枢纽以下71公里河道有水，超出今年春季水头行进终点12.25公里，刷新西辽河干流水头近26年来行进的最远距离，标志着西辽河水流贯通调度取得重要阶段性成效。
近年来，水利部积极建构河流伦理，坚定不移推进西辽河生态环境复苏。3月29日，水利部印发《力争实现西辽河干流全线过流工作方案》，从今年和长远着力，部署西辽河全线过流工作。6月12日，组织松辽水利委员会按照工作方案要求印发《2024年汛期西辽河干流全线过流调度预案》，科学设定预案启动条件，统筹洪水防御和西辽河全线贯通工作。7月下旬以来，充分利用流域有效场次降雨，科学精准调度东台子、德日苏宝冷、红山等水库，采取“全线闭口，集中下泄”等调度措施，在确保堤防安全前提下，实施河道整治、径流塑造、生态泄流等束水引流，干流水头不断向前推进。
当前西辽河水流贯通调度工作仍在继续。下一步，水利部将准确把握西辽河调度形势，科学精细调度干支流水库，加强河道整治、疏通，精准利用每一方水、精准实施每一项措施、精准行进每一米水头，努力延长西辽河及其支流老哈河通水河长，坚定不移恢复西辽河健康生命。
(责编：王仁宏、高雷)
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