我国三地入选第二批世界地质遗产地名录
2024年09月04日09:21 | 来源：人民网
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人民网北京9月4日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，9月3日，第二批世界地质遗产地新闻发布会在江苏南京举行，会议宣布我国3个地质遗产地入选第二批100个世界地质遗产地名录，分别为内蒙古乌达二叠纪植被化石产地、四川自贡大山铺恐龙化石群遗址和广西桂林喀斯特。
至此，中国共有10处地质遗产地分两批次入选世界地质遗产地名录。地质遗产是忠实记录地球46亿年演化历史的不可再生的珍贵资料。我国3个地质遗产地此次入选，表明其科学价值和研究水平得到国际学术界一致认可，目前的保护状况也受到国际社会高度肯定。
据介绍，漓江沿岸的桂林喀斯特地貌，其峰林、峰丛、岩洞等地貌形态独特、规模宏大，是喀斯特地貌研究的经典案例。近年来，为坚决保护好漓江和桂林山水，桂林市把每年的4月25日定为“漓江保护日”，大力推进漓江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程。
(责编：杨曦、高雷)
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