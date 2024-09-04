8月份全国林业采购经理指数为40.97
2024年09月04日09:24 | 来源：人民网
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人民网北京9月4日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，8月31日，新一期全国林业采购经理指数（FPMI）发布。2024年8月份，全国林业采购经理指数为40.97，环比下降1.18。暑期历来是指数低点，2023年8月，全国林业采购经理指数仅为33.79。
同月，中国物流协会发布的全国制造业采购经理指数（PMI）为49.1，环比下降0.3；财新中国PMI指数为50.4，环比上升0.6。
采购经理指数（PMI）是世界公认的判断行业发展状态的风向标。当指数超过50，说明行业处于发展状态，等于50行业为停滞状态，小于50行业为衰退状态。
调查显示，8月份，全国林业企业整体处于萎缩状态，各分项指数均处于50荣枯线以下。刨花板、细木工板、指接板、木门窗、造纸企业、竹产品行业指数分别为47.83、46.88、46.18、46.64、49.17、40.73，环比分别上升7.50、1.88、2.06、3.47、0.42、0.10。胶合板、纤维板、木地板、木质家具行业指数分别为44.13、36.25、37.73、38.12，环比分别下降0.13、6.88、4.43、2.53。
本次调查由国家林业和草原局发展研究中心（法律事务中心）、中国林业产业联合会共同开展，全国共有577家企业填报调查问卷。
(责编：杨曦、高雷)
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