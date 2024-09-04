人民网北京9月4日电 （记者罗知之）据国家发展改革委官网消息，近日，北京市联合国家发展改革委、国家金融监督管理总局召开金融资产投资公司股权投资扩大试点推进座谈会，央地共同启动金融资产投资公司股权投资在京试点。

会议指出，要深入贯彻党的二十届三中全会精神，深刻认识试点工作的必要性紧迫性，把推动金融业服务新质生产力作为支持高质量发展的重点，鼓励金融资产投资公司等积极参与科创领域股权投资，畅通资金、资本、资产循环，促进资金加速向新质生产力流动。要紧紧围绕发展新质生产力，深入调研市场需求，做好优质项目储备，强化投早、投小、投长期、投硬科技，争取更多项目尽快落地。优化监管政策，加强风险管理，立足股权投资业务规律和特点，建立健全绩效考核体系，夯实风险管理基础。在北京市的大力支持下，推动金融资产投资公司股权投资试点在首都取得新突破，努力形成可复制、可推广的实践经验和制度成果。国家金融监督管理总局将加强与国家发展改革委、中国人民银行、中国证监会等相关部门的协同配合，强化政策引领，优化发展环境，指导试点工作平稳有序推进、尽快取得实效。

会议指出，北京此次纳入试点范围，充分体现了国家发展改革委、中央金融管理部门和机构对首都工作的大力支持。近年来，北京加快推进国际科技创新中心建设，科技创新创业成果丰硕，高精尖产业发展势头强劲，股权投资处于领先地位，开展试点基础扎实、优势突出。北京市将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，深刻认识股权投资、耐心资本对发展新质生产力的重要意义，充分发挥金融资产投资公司在创业投资、股权投资、企业重组等方面的专业优势，加大对科技创新的支持力度，实现“科技-产业-金融”良性循环。积极主动配合国家发展改革委、中央金融管理部门，与金融资产投资公司等保持密切沟通，强化项目对接合作，在产业发展、融资支持、市场拓展等方面做好被投企业服务，全力为试点工作做好服务保障，确保试点取得实效。

(责编：罗知之、高雷)

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