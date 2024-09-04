记者9月4日获悉，工业和信息化部组织制定的GB 44495—2024《汽车整车信息安全技术要求》、GB 44496—2024《汽车软件升级通用技术要求》和GB 44497—2024《智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统》三项强制性国家标准由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，将于2026年1月1日起开始实施。

智能网联汽车产品安全是智能网联汽车产业持续健康发展的根本保障，本次发布的三项标准是我国智能网联汽车领域的首批强制性国家标准，是我国智能网联汽车技术的创新成果与经验总结。

其中，GB 44495—2024《汽车整车信息安全技术要求》规定了汽车信息安全管理体系要求，以及外部连接安全、通信安全、软件升级安全、数据安全等方面的技术要求和试验方法；GB 44496—2024《汽车软件升级通用技术要求》为规范车企软件升级行为、保障消费者权益和落实软件升级监管政策奠定标准基础；GB 44497—2024《智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统》将为事故责任认定及原因分析提供技术支撑。（记者王悦阳、张辛欣）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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