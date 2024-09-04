原标题：银联国际与澳大利亚旅游局签署合作备忘录 提升“十一”赴澳游客跨境支付体验

为迎接即将到来的“十一”出境游高峰，银联国际与澳大利亚旅游局9月3日在悉尼签署合作协议，约定提升银联卡持卡人跨境支付体验，共促支付与文旅行业协同发展。目前澳大利亚95%的商户POS终端已支持银联卡，访澳游客还可在当地85%商户用绑定银联卡的手机“挥”机或扫码支付。

澳旅局是澳大利亚负责旅游推广的官方部门，跨境人员流动恢复以来，银联国际与其在多领域达成合作。顺应今年中国赴澳洲游客持续增长趋势，双方此次约定，进一步在银联支付产品受理、优惠权益和宣传推广等方面深化合作，为持卡人提供更优质的支付体验和丰富的旅游资讯。

澳大利亚旅游、教育资源丰富，是中国居民青睐的出境游和旅游目的地。为更好服务中国消费者跨境支付需求，银联国际在当地已打造了多层次、广覆盖的立体化受理网络。目前澳大利亚四大商业银行在内的主流金融机构已全部开通受理银联卡，覆盖99%的ATM和数十万商户。在拓展受理范围的基础上，银联国际还着力优化“食住行游娱购”等各类消费场景受理环境建设，中国游客熟悉的David Jones百货、悉尼鱼市场等、Woolworths超市等均可使用银联卡。游客还可使用银联卡在Hertz门店租车，或用Uber打车，畅游澳大利亚。

澳洲游热度持续提升的同时，“China Travel”在澳大利亚也成为“热词”。今年来，银联启动“锦绣行动2024”，着力提升外籍人员来华支付便利度。目前澳大利亚本地已发行了50万张银联卡，落地多款支持银联二维码的电子钱包。澳大利亚游客可使用这些本地产品，直接在中国境内刷卡或扫码支付，享受“无界”支付体验。银联国际近期还与中国银行澳大利亚分行合作，为当地发行的指定银联卡产品升级“锦绣中华”权益，持卡人在中国境内使用可享笔笔消费1%返现和精选特色商户优惠。

目前，银联受理网络已延伸至183个国家和地区，覆盖境外约6900万商户，其中境外81个国家和地区发行银联卡超2.4亿张、36个国家和地区落地约200款银联合作钱包。“跨境通用”的银联产品，正成为越来越多中外游客青睐的跨境支付选择。

(责编：曹淼、李源)

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