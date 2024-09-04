“京企学堂”学习会暨京津冀协同发展交流会举办
8月31日，一场以“爱国强企，企业家精神的实践路径”为主题的“京企学堂”第二期学习会，暨京津冀协同发展交流会在北京的知行合一大学堂举行。
本次会议由北京企业联合会、北京市企业家协会主办，北京市协同发展服务促进会协办，北京润泽园教育科技（集团）有限公司承办，聚焦“爱国”这一核心主题，旨在激发企业家内心的爱国热情，转化为推动企业和社会进步的强大动力。
历史研究专家、企业及企业家代表和北京企业联合会领导出席并发表演讲，激发企业家的爱国情怀，以企业家精神助推高质量发展。
马兰基地原政委、“两弹一星”历史研究会常务副理事长孔令才，回顾那段波澜壮阔的历史，阐明自力更生、艰苦奋斗是“两弹一星”事业的根本特征，也是“两弹一星”精神的实质。他提出企业家应当继承和发扬“两弹一星”精神，坚定理想信念，以爱国情怀和无私奉献为核心，实现更多的从零到一的突破，勇当高水平科技、自立自强的排头兵，牢牢把握事业高质量、可持续发展的主动权。孔政委振奋人心的演讲深深激励着在座的各位企业家。
随后，北京市政协委员、北京企业联合会会长、北京国际技术合作中心有限公司党委书记、董事长张建利分享了他对“两弹一星”精神的深刻理解。他指出，在当前大数据时代，企业家需要具备高度的协同性，以实现企业的持续发展。企业家应当将“两弹一星”精神内化于心，外化于行，以实现企业与社会的共同进步。
企业家精神离不开企业家的践行和升华。字节跳动组织升级与数字化管理创新实践专家杨清铄，聚焦企业如何“打造新质生产力，谋求高质量发展”进行主题演讲。他强调，每个时代都有其独特的使命和新技术以及新一代人去践行这些使命，互联网公司从数字化、组织升级和文化变革方面进行升级，运用AI技术提高生产力。企业前沿的实践案例提供了打造新质生产力的新思路，为在座的企业家提供了宝贵的启示和思考。
作为企业家代表，天津武清女企协会秘书长、仟佰億科技（天津）集团董事长邓晓琳总则以自己从国外建厂到国内发展，实现企业转型的经历，实证了全球大变局时代背景下的企业家精神。邓晓琳动情地提到，她的梦想是创建一家有品牌、有价值、可以百年传承的企业，回到国内后，企业针对人口老龄化问题，提供创新产品，抓住机遇，脚踏实地，以实现企业的社会价值，为国家繁荣贡献力量。
随后，北京润泽园教育科技（集团）有限公司党支部书记、核心讲师，北京企业联合会副会长和京企学堂筹划负责人郭红波围绕“爱国强企，与祖国同频”进行分享。他深刻地指出，两弹一星精神、科学家精神和企业家精神同根同源，并从政治经济学角度深刻剖析新中国五位一体与企业发展的一致性。
他以中华经典文化和润泽园学员的真实案例说明，企业家应具备使命引领、哲学护航、战略创新和机制保障的能力。在他看来，“君子务本，本立而道生”，企业家通过学习中华传统文化，不断探究事物本质，坚定信心，胸怀理想，与祖国同频共振，共同为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
学习会上，企业家通过课程分享、思考和交流多种形式的学习，收获颇丰，有的企业家会后分享感受，“课程非常有意义，每一位做企业的人都能感受到最初的初心和能量”。
自7月底首课开启以来，京企学堂以提升企业家精神为主线，将围绕爱国情怀、勇于创新、诚信守法、承担社会责任和拓展国际视野这五个维度，打造高质量学习的平台。未来，京企学堂将继续团结和号召京津冀地区的企业家，在新时代下进一步全面深化改革、推进中国式现代化中，进一步弘扬和提升企业家精神，助力京津冀一体化协同发展，助力中国式现代化高质量发展。
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