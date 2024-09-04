人民网北京9月4日电 （记者王震）据海关总署网站消息，依托中非经贸博览会和中非经贸深度合作先行区等平台，湖南省对非洲外贸快速发展。据统计，2018年至2023年，湖南对非洲进出口额从181.8亿元增至557.3亿元，年均增长25.1%，6年累计进出口额2194.6亿元。今年前7个月，湘非进出口额305.3亿元，湖南成为全国对非经贸合作最活跃的地区之一。

海关统计显示，湖南企业开展对非贸易热情高涨，2018年至2023年，湖南省共计有6991家企业对非洲有进出口实绩。今年前7个月湖南省对非外贸企业中，规模10亿元以上的有4家，1亿元以上的有50家。“今年来公司对南非等国出口拖轮6艘，货值超过2亿元。”常德达门船舶有限公司负责人介绍，受益于企业获得的AEO资质，在出口成品船舶时，查验率大幅降低，帮助企业有效拓展非洲市场。

(责编：王震、高雷)

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