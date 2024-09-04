人民网北京9月4日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，防范和打击非法金融活动部际联席会议第一次全体（扩大）会议9月3日在京召开。

会议指出，中央金融工作会议以来，各地区、各部门防非打非各项工作有序推进。但当前非法金融活动形势依然严峻，必须进一步提高政治站位，深刻领会防非打非工作的政治性、人民性，切实增强工作的责任感、使命感。

会议强调，要加快构建横向到边、纵向到底的工作新格局。充分发挥联席会议协调督导作用，增强工作的系统性、协同性。坚持“管合法更要管非法”，认真落实金融监管全覆盖要求。坚持“管行业必须管风险”，着力强化行业主管部门职能优势。切实加强地方党委政府的组织领导，抓紧完善省、市、县三级防非打非工作机制，统筹做好辖区内防非打非各项工作。

会议要求，要综合施策、标本兼治，全面推进防非打非工作全链条治理。要前移风险防范关口，严把市场准入，及时阻断非法金融活动传播路径，加强宣传教育。要全面加强风险监测，建立健全监测预警体系，协同开展预警研判，强化金融机构前哨作用。要保持高压严打态势，及时开展认定处置，强化重点案件攻坚，深入推进打击非法集资专项行动。各地区、各部门要坚持齐抓共管，强化央地协同，共同筑牢防非打非铜墙铁壁，有效保护人民群众切身利益，保障经济金融安全和社会大局稳定。

(责编：罗知之、高雷)

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