人民网北京9月4日电 （焦磊）近年来，随着生活水平的不断提高，攀岩、徒步等户外运动逐渐成为人们追求精神与身体双重休闲的娱乐方式，参与人群迅速壮大。据中国探险协会发布的《2023中国探险产业白皮书》，2023年中国参与探险旅游的人群达到3.3亿人，预计到2026年参与人数将增至4亿人。

然而，由于自然环境的不确定性、通信困难等原因，导致户外运动伴随着高危险性和救援难度大的问题。随着信息科技的不断发展，智能终端、卫星导航等技术和设备为保障户外运动的安全和便捷提供了更多可能性。

在此背景下，高德地图联合蓝天救援队、曙光救援同盟、绿舟救援队、中国汽车工业协会越野车分会等机构，联合成立了公益性“救援互助联盟”，旨在整合多方救援资源，利用技术手段提供高效、精准的一站式预警与求救服务，为户外产业发展构筑安全屏障。

科技手段解决救援“痛点”“难点”

当前，我国地面通信系统覆盖广阔，但在部分高原、无人区仍缺乏信号覆盖，而这些地方正是户外探险活动的主要区域。一旦发生户外事故，“无路、无网、无参照物”导致的沟通和搜寻难题成为救援队伍争分夺秒的“痛点”“难点”。

“在一些偏远的地区和复杂的环境中，遇险人员在紧急情况下往往难以准确描述位置，救援队在前往救援地点的过程中常因信息不明确、路径不清晰而浪费宝贵的救援时间。”内蒙古蓝天救援协会会长、全国蓝天救援品牌管理中心主任李海峰表示。

“进入无人区或者是半无人区，没有路、没有网是最大的两个问题。”越野爱好者陈钒说，卫星电话等设备存在局限性，需要一个无信号状态下准确的轨迹记录和传输结合的解决方案。

据了解，围绕户外救援的“痛点”“难点”，高德地图融合卫星科技与人地大数据，针对无网、无路、无参照的极端场景，与手机厂商和卫星通信运营商合作，提出了“高保障的无网即时卫星通信技术”，让用户在没有网络的恶劣情况下实现最大范围向周边的救援力量发出呼救，并且及时与救援方进行沟通。

高德地图相关负责人介绍，直连北斗卫星记录用户在风险区域内的轨迹，用户随时可以根据轨迹原路返回，当遇到危险求救时，区别于传统的三角定位技术，基于北斗定位和连续轨迹救援方可以快速搜寻到求救者，极大提高救援效率、降低搜救成本。

该负责人表示：“我们希望通过信息提示让用户做好预警，一旦遇到问题需要求助，可以减少无效信息传递，精准联系到救援队并提供准确位置，实现高效救援。”。

共建更加安全的户外环境

近年来，我国户外应急救援体系逐渐完善，户外运动参与人群保险意识也随之提高。随着科技手段的加入，户外探险活动的安全屏障将日益牢固。

“我们希望无差别地帮助用户，用科技手段传递信息，并连接起求助者和所有救援力量，这是救援联盟成立的初衷。”上述负责人表示。

民间救援队伍是户外探险活动的保障和救援力量之一，匹配更先进的科技装备，是组织针对性救援、保障民间救援事业健康和可持续发展的重要支撑。

“借助卫星求救功能，原本5个小时的上山路程，缩短到了2个小时20分钟。”西藏蓝天救援队队长助理马瑞涛用前不久的经历，分享了技术手段的重要作用。他介绍，救援队日前接到一名游客在西藏哲蚌寺后山夜晚徒步遇险的求助，面临需要梯队救援的情况。借助前序梯队在高德地图的精准轨迹定位，后续梯队以快一倍的速度到达定位点，高效完成了接力救援。

全国曙光救援同盟指挥长王刚认为，构建安全的户外环境，需要倡导安全意识，从装备准确到路线规划到自身能力的评估，甚至到救助辅助软件应用都是一个必要过程。在高德的能力的加持下，户外运动变得越来越安全，对于整个户外产业发展将起到相辅相成的作用。

(责编：王震、高雷)

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