新华社北京9月4日电（记者申铖）为支持企业改制重组及事业单位改制，进一步激发各类经营主体内生动力和创新活力，财政部、国家税务总局进一步完善了企业改制、重组、破产清算和事业单位改制等相关印花税政策。

财政部、国家税务总局4日对外发布公告，明确了上述政策安排。

在营业账簿印花税政策方面，公告明确，对企业改制重组以及事业单位改制过程中成立的新企业，其新启用营业账簿记载的实收资本（股本）、资本公积合计金额，原已缴纳印花税的部分不再缴纳印花税。对经国务院批准实施的重组项目中发生的债权转股权，债务人因债务转为资本而增加的实收资本（股本）、资本公积合计金额，免征印花税。

在应税合同印花税政策方面，公告明确，企业改制重组以及事业单位改制前书立但尚未履行完毕的各类应税合同，由改制重组后的主体承继原合同权利和义务且未变更原合同计税依据的，改制重组前已缴纳印花税的不再缴纳印花税。

在产权转移书据印花税政策方面，公告明确，对因企业改制、合并、分立、破产清算以及事业单位改制书立的产权转移书据，免征印花税。对县级以上人民政府或者其所属具有国有资产管理职责的部门按规定对土地、房屋等权属进行行政性调整，以及对同一投资主体内部划转土地、房屋等权属书立的产权转移书据，免征印花税。

在改制重组印花税政策适用条件方面，公告明确，企业改制后其原企业投资主体存续并在改制（变更）后的公司中所持股权（股份）比例超过75%，且改制（变更）后公司承继原企业权利、义务；事业单位改制后其原出资人（包括履行国有资产出资人职责的单位）存续并在改制后的企业中出资（股权、股份）比例超过50%。企业合并、分立需满足投资主体存续或投资主体相同的条件。

两部门相关司局负责人表示，随着现代企业制度的不断完善，企业改制重组方式日益多样化、复杂化。两部门此次进一步完善企业改制、重组、破产清算和事业单位改制等相关印花税政策，以更好支持企业高质量发展，促进全国统一大市场建设。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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