本报记者 刘温馨

发展和安全要动态平衡、相得益彰。必须坚持高质量发展和高水平安全良性互动，以高质量发展促进高水平安全，以高水平安全保障高质量发展。国务院新闻办公室4日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，应急管理部有关负责人介绍相关情况。

统筹发展和安全，事故起数大幅下降

“近年来，应急管理部深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院决策部署，以时时放心不下的责任感全力防风险、保安全、护稳定，为经济社会高质量发展营造了良好的安全环境。”应急管理部副部长王道席表示，今年前8月，与去年同期相比，全国生产安全事故总量下降25.7%，重特大事故下降45.5%。

突出预防为主，安全形势保持平稳。发挥国务院安委会的职能作用，着力强化责任落实、推进安全生产治本攻坚，坚决防范遏制重特大事故发生。组织开展了燃气安全、电动自行车安全、打通消防生命通道等专项整治行动，各地共拆改违规设置的防盗窗和广告牌1232万处，既有住宅小区和公共开放空间新增充电端口648万个。坚持严格执法监管与指导服务并重，建立重点地区“结对帮扶”机制，对重点行业派出专家服务团，主动靠前帮助企业解决实际问题，支持企业安全发展。

统筹协调，救援行动更加高效。整合设立防灾减灾救灾委员会，建立国家应急指挥总部指挥协调运行机制，建立上下联通的应急信息网络，加快建设安全风险监测预警体系，完善应急预案。

坚持社会共治，人民防线持续加强。规范引导社会应急力量发展，推动商业保险、信用监管、安全评价等机构参与事故预防和灾害救助，不断壮大群防群治的力量。今年以来，全国受理安全生产群众举报31万余件，发放奖励3000余万元。持续加大应急科普宣传力度，开展安全生产月、消防安全月、防灾减灾宣传周等活动，加强高危行业企业主要负责人安全培训。

“我们将全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，着力健全体系、完善机制、强化基层、提高能力，奋力推进应急管理体系和能力现代化，切实把进一步全面深化改革的战略部署转化为应急管理事业改革发展的生动实践。”王道席说。

强化体系建设，消防救援能力持续加强

“改革转制以来，国家综合性救援队伍的职能大幅拓展，年接处警量从2018年的118万起增加到2023年的214万起。”应急管理部副部长、国家消防救援局局长周天表示，国家综合性救援队伍立足国情深化力量体系建设，对标实战提升专业救援能力，队伍融合转型升级步伐有效提速，战斗力显著增强。

在深化力量体系建设上，织密城乡消防救援网，布点建设消防救援站、特勤站、政府专职消防队，加强企业专职消防队和微型消防站建设，指导各地成立乡镇街道消防站所2.4万个、明确工作人员9.5万余名。组建机动队伍，向20个省份派驻4900余名指战员，机动力量基本实现省份全覆盖，重大灾害救援全域机动。建设国家区域应急救援中心，打造区域性航空救援基地、战略应急物资储备库和精锐突击力量。加强专业力量，组建高层建筑、地下场所、大跨度大空间、危险化学品、地震、水域、地质、雨雪冰冻等专业救援队5000余支，建实建强特勤队伍和灭火救援攻坚组。

在提升专业救援能力上，推动国家级、省市级地震、水域救援训练基地建设，加大特种救援人才培养力度，培养师资和技术骨干8.3万余人。大力开展实战化训练，举办“火焰蓝”比武竞赛、消防搜救犬技能大赛。紧盯大灾巨险和极端复杂灾害，加强信息要素共享和力量联勤联动，深化实地熟悉演练与专家辅助决策，实现一体调度指挥和协同响应处置。强化新技术装备应用，加快常规装备升级，推动研发高精尖“撒手锏”装备和智能装备，创新实战应用技术。

在重点行业领域消防安全隐患治理上，加强消防法规标准建设，先后出台了《高层民用建筑消防安全管理规定》等消防规章制度23部。持续推进电动自行车、消防产品质量安全隐患集中整治。排查高层建筑95.5万栋，督促整改隐患问题48.8万处；推进5万平方米以上的大型商业综合体实施消防安全标准化管理；排查“园中园”“厂中厂”等劳动密集型企业，以及多业态多产权混合经营场所突出风险；推进畅通消防“生命通道”行动，督改占堵疏散通道、安全出口、消防车通道等问题376万余处。聚焦“九小场所”、多业态混合生产经营、人员密集等3类重点场所，紧盯重点人群和单位处置队伍，开展消防安全大演练活动，普及自防自救常识和技能。

实施“智慧应急”战略，支持基层应急管理能力建设

“应急管理部坚持依法治安，推动制修订突发事件应对法、煤矿安全生产条例等一批法律法规，发布了一批行业标准，把安全要求贯穿到规划、立项、建设、运行等各环节。”王道席说，同时坚持科技兴安，实施“智慧应急”战略，大力推进高危行业“机械化换人、自动化减人”，以信息化推动应急管理现代化；支持基层应急管理能力建设，将资源和力量向基层倾斜。

今年初，国务院安全生产委员会出台了《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》，压实各方责任，有力地促进了矿山安全生产形势平稳向好。“截至8月底，矿山生产安全事故起数、遇难人数同比分别下降了25.6%和31.99%。”应急管理部党委委员、国家矿山安全监察局局长黄锦生表示。

智能化建设也是推动矿山行业高质量发展的重要途径。“近年来，我们强化科技创新，坚持标准引领，加大政策激励，矿山智能化建设取得了积极进展。”黄锦生说，截至目前，全国建有1642个智能化采掘工作面，有智能化工作面的煤矿达859处，有30余类2640台（套）机器人、1328台无人驾驶车辆推广应用，1.7万个固定岗位实现无人值守。

“我国是地震灾害多发的国家，地质结构非常复杂，不同区域的地震危险性有明显差异。”应急管理部党委委员、中国地震局局长王昆表示，当前，中国地震局正在组织编制新一代地震动参数区划图，各项工作进展顺利，预计到2025年底可以编制完成。

一是基本完成了基础资料的收集整理工作，建成了包含我国及周边地区破坏性地震目录1.4万条、小震目录23万条、1942次地震的1.1万组强震动观测记录等基础数据库；二是完成了全国地震构造环境分析和潜在震源划分工作，并且在唐山地震、郯城地震等强烈地震区开展了三维震源模型构建；三是建立了地震活动性、地震动预测、场地地震动等一系列关键模型，构建了地震动危险性计算的技术方法；四是在华北平原、四川云南等地区开展了关键模型和技术的集成试点，完成了试点地区的地震危险性计算。

“新一代区划图将坚持科技创新和成果转化应用，更好地服务一般建设工程抗震设防和各类规划编制，有效支撑地震灾害风险识别评估和地震韧性社会建设。”王昆说。

《 人民日报 》（ 2024年09月05日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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