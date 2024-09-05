本报北京9月4日电 （记者李红梅）中国气象局日前正式发布中国金融气象指数与服务平台。

该平台由中国气象科学研究院联合国家气象信息中心，依托中国气象局金融气象重点创新团队共同研发推出。针对能源、农业、交通、电力行业的应用场景，平台创新构建出与实体产业在生产、经营及管理等气象风险敞口相匹配的金融气象服务产品。

平台基于中国气象大数据云平台“天擎”运行，精细划分16类服务对象，包含近70种由基本气象要素及其衍生产品构成的金融气象指数体系，支持按行业进行检索。

《 人民日报 》（ 2024年09月05日 08 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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