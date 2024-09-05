本报北京9月4日电 （记者冉永平、丁怡婷）记者从中国石油获悉：中国石油长庆油田累计生产油气当量突破10亿吨。

长庆油田所在的鄂尔多斯盆地，储藏着典型的低渗、低压、低丰度油气藏，勘探开发难度大。长庆油田从低渗透起步，油气勘探开发不断向更深层系转移，目前已发现50个油气田。与此同时，长庆油田加快推动天然气上产，建成年产500亿立方米规模的大气区。自1997年向北京供气以来，长庆油田已累计向50多个大中城市供应天然气超6500亿立方米，可替代标煤7.9亿吨。

《 人民日报 》（ 2024年09月05日 08 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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