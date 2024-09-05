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新业态、新模式、新场景丰富出行选择

暑期文旅 新供给带来新体验（经济聚焦）

本报记者 王 珂
2024年09月05日07:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　今年暑期，旅游市场热度持续走高，入境游、县域游、研学游等亮点纷呈。各地文旅新业态、新模式、新场景不断增多，行业在提质升级中进一步满足消费需求，消费者也在畅享旅途中品味文化魅力。

　　

　　刚刚过去的暑期（7—8月），文旅市场呈现供需两旺态势。多个出游平台发布的数据显示：暑期各地多措并举增加优质供给，新业态、新模式、新场景不断增多，满足了游客大众化、多样化、个性化的旅游需求，在带动市场热度持续攀升的同时，催生出更多增长新亮点。

　　多种业态供需两旺

　　入境游人数高速增长，县域旅游成一大亮点

　　“趁假期最后几天带孩子研学体验，觉得很有意义。”近日，在山东省德州市庆云县的文博园，来自济南市的游客王博宇说。了解非遗、探索科技，丰富的研学体验给孩子们留下了深刻印象。据介绍，庆云县培育研学基地8个，推出一系列研学旅游产品，在此带动下，当地暑期接待游客量实现较快增长。

　　暑期是亲子游、家庭游高峰期，研学游、房车游、包车游等成为热门旅游项目。携程数据显示，亲子客群暑期整体订单占比达35%。暑期整体租车订单同比增长22%，其中，房车兼具交通和住宿功能，成为今夏亲子出游的一大选择。携程平台上，房车自驾新客占比达49%，65%的房车自驾用户为亲子家庭。研学游订单量同比增长175%，其中国内研学游人数增长2倍。

　　这个暑期，文旅市场持续高位运行。中国旅游研究院院长戴斌介绍，今年暑期是2019年以来旅游市场热度最高的暑期，无论是出游人数还是旅游消费，无论是入境旅游还是出境旅游，都达到近年来最高水平。

　　美团数据显示，暑期各地出游热情高涨，文旅订单量同比去年增长超过11%（含预订单和即时单）。携程发布的《2024暑期出游市场报告》显示，今年暑期旅游市场继续展现消费韧性，国内游、跨境游持续保持高景气。

　　入境游人数高速增长。在一系列利好政策以及相关设施完善的推动下，越来越多外国游客选择“China Travel”（中国游）。国家移民管理局发布的数据显示，暑期全国边检机关共计保障1.1亿人次中外人员出入境，日均177.9万人次，较去年同期增长30.0%。携程数据显示，暑期来华入境游订单同比增长约七成，新的热门入境城市重庆、张家界、丽江等入境游客总人次同比增长超30倍；县域市场入境游订单量同比增长102%。

　　“夏日夜游”“清凉小城”成为暑期出行趋势。在大众点评笔记频道，7月以来，全国“清凉小城”相关出游攻略数环比增幅接近80%，相关笔记曝光量增幅超40%，“夜游”相关笔记攻略数增幅接近60%。各地暑期攻略中，萍乡、宜春、伊春、柳州等地7月以来“清凉小城”相关笔记攻略数增幅超240%。

　　县域旅游成为暑期出游的一大亮点。去哪儿旅行数据显示，7—8月，四、五线城市及下辖县酒店预订量较暑期前环比增长113%，同比增长24%。

　　去哪儿大数据研究院研究员蔡木子认为，随着旅游基础设施不断完善，“小而美”的乡村和县域旅游能够更好满足人们“求新求精”的出游需求，越来越多游客选择县域旅游。

　　融合发展更加深入

　　赛事、展演等多种场景提升出游体验

　　“室外36摄氏度，室内雪场零下6摄氏度，从炎热到寒冷，是一种很特别的体验。”近日，在广州热雪奇迹室内滑雪场，一名体验室内滑雪的游客说。热雪奇迹在广州、成都、哈尔滨、西安等8个城市运营室内滑雪场，在暑期推出了多种主题活动。游客可在无锡雪场参观北极熊艺术馆，在哈尔滨雪场打卡12米高的雪人，在昆明雪场体验雪地寻宝、雪地肥皂车等……丰富的活动吸引了众多游客。

　　这个暑期，在巴黎奥运会的带动下，“体育+旅游”成为另一热门选择。美团数据显示，7月1日至8月27日，全国体育运动相关订单量同比增速达230%，20—35岁的消费者占比超70%。携程数据显示，中国游客在奥运会期间赴巴黎的订单量同比增长129%，并带动欧洲租车订单量同比增长170%。

　　随着旅游与更多行业融合发展更加深入，“旅游+”“+旅游”打造的新业态、新模式、新场景不断丰富。

　　在宁夏六盘山国家森林公园，一场避暑音乐节悠扬启幕，为游客带来惬意的视听享受。夜幕低垂，上海城市草坪音乐广场灯火璀璨，古典乐章与流行金曲轮番奏响。今年暑期，全国演出市场热度强劲，一些展演地成为人们出游的目的地。携程平台上，暑期展演类旅游产品环比前两月增长70%。

　　博物馆也成为暑期出游的热点。携程数据显示，暑期国内博物馆的参观人次同比去年呈现两位数增长。同程旅行数据显示，暑期全国重点博物馆人气高涨，故宫博物院、陕西历史博物馆、上海博物馆、苏州博物馆等热度持续处于高位。北京大运河博物馆推出“探秘古蜀文明——三星堆与金沙”展，工作日日均客流达1.6万人次，周末单日接待量突破3.3万人次；上海博物馆人民广场馆“金字塔之巅：古埃及文明大展”开放后人气持续攀升，20万张“早鸟票”早早售罄；中国国家博物馆开设“惠世天工——河北曲阳石雕艺术展”等新展览，受到游客广泛欢迎。

　　文化味道愈发浓厚

　　热门IP相关目的地关注度上升，消费活力加速释放

　　文化和旅游部相关负责人介绍，今年暑期，全国推出一系列特色文旅活动、新型消费场景及惠民措施。据初步统计，暑期举办几千项文旅消费活动，推出发放消费券、票价优惠、消费满减、折扣套餐等惠民措施，多地还针对初、高中毕业生和大学生推出景区免票等优惠政策。

　　随着文旅深度融合发展，旅游中的文化味道愈发浓厚。同程旅行数据显示，暑期前半段，由于电视剧《我的阿勒泰》热播，“阿勒泰”搜索量上升5倍多，新疆阿勒泰地区的暑期酒店预订量同比增长近30％。

　　陕西西安长安十二时辰主题街区相关负责人介绍，紧跟文旅消费趋势，景区策划了多个文旅融合活动。比如，与热门IP《大话西游》合作2024大话西游嘉年华，在街区推出主题展位和主题互动，吸引大量年轻人关注。此外还推出了门票和汉服妆造组合优惠及穿汉服特惠入园等活动，更好满足游客体验汉服的需求。在相关活动的促进下，暑期主题街区每日接待游客量都在7000人次以上。

　　文化和旅游部相关负责人表示，今年以来，假日旅游人潮涌动，消费活力加速释放，呈现以下几个突出特点：一是融合发展更加深入，沉浸式体验、亲子研学、避暑消夏、博物馆游等持续升温，跟着演出去旅行、跟着赛事去旅行等成为越来越多游客的选择。二是更加注重文化内涵和深度体验。群众在品味文化、畅享旅途中获得情感共鸣，既增添了舒心暖人的生活气息，又营造了欢乐祥和的社会氛围。三是文旅服务更加优质高效，消费环境持续优化。文化和旅游部将继续在丰富消费惠民活动、提升文旅产品供给质量、优化文化和旅游消费环境等方面发力，满足多样化消费需求，发挥好文旅消费促增长、惠民生的作用。

　　（王馨玉参与采写）  

　　版式设计：蔡华伟

　　《 人民日报 》（ 2024年09月05日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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