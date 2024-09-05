本报北京9月4日电 （记者谷业凯）记者从国家知识产权局获悉：我国不断完善全球知识产权伙伴关系网络，目前与全球80多个国家和地区建立了稳定合作关系，正在实施的知识产权合作协议超过200份，构建起多边、周边、小多边、双边“四边联动、协调推进”的知识产权国际合作新格局。

国家知识产权局国际合作司副司长盛莉介绍，我国深度参与世界知识产权组织成员国大会及各专业委员会谈判磋商，推动完善知识产权国际规则。我国申请人PCT国际专利、海牙体系外观设计国际注册、马德里国际商标注册申请量稳居世界前列。中美欧日韩、金砖国家、中日韩、中欧、中国—东盟、中国—中亚等知识产权合作机制深入推进。

共建“一带一路”倡议提出以来，我国与共建国家不断加强知识产权合作，促进专利技术交流。国家知识产权局新闻发言人、办公室副主任梁心新介绍，2013年—2023年，我国企业在共建国家及相关组织累计专利申请量和授权量分别达到7万件和3.5万件，年均增速20%以上；共建国家在华累计专利申请量和授权量分别达到28.5万件和18.2万件。

《 人民日报 》（ 2024年09月05日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经