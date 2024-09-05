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云南发挥优势促进产业承接、配套、互补

以绿色化推动产业优化升级

本报记者 杨文明
2024年09月05日07:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　9月4日的实时数据显示：尚处雨季的云南，火力发电在下午3时的占比仅7%，水电、光伏和风电是云南电力的主要来源。“截至今年7月，云南省电源装机容量达1.44亿千瓦，清洁能源装机占比近90%；去年全年清洁能源发电量3504亿千瓦时，占比达85%。”南方电网云南电网公司电力调度控制中心副总工程师胡斌介绍。

　　近年来，云南清洁能源装机容量实现跨越式发展。2023年，云南光伏和风电的发电量均超过火电发电量，成为云南省的第二、第三大电源，绿色低碳成为当地能源结构的突出优势。不过，清洁能源的高占比给电网稳定安全运营带来了新的挑战。为此，云南电网不断推进数字电网建设，保障清洁能源电力的优先调度。“过去电力调度靠电话，现在都是自动化。”胡斌形象地说。

　　除了不断发挥清洁能源优势，云南省还利用中国产业转移发展对接活动（云南）所建立的专场活动平台，持续促进产业承接、配套、互补，先后制定印发光伏、绿色铝、新材料等产业发展政策文件，形成一条价值链趋向高端、产品链趋向终端、全产业链优化升级的绿色链条，以绿色化推动产业优化升级。

　　在云南铝业股份有限公司阳宗海片区，铝液不出厂区就被加工成铝合金。云南铝业股份有限公司副总经理詹勇刚表示，全流程运用水电生产的绿色铝与煤电铝相比，可减少碳排放80%左右。

　　在曲靖阳光新能源公司三期项目现场，一边是中铁八局建设者们在加紧施工，另一边是曲靖阳光新能源公司的工人们在有序生产。边建设、边生产，成为云南曲靖新兴工业发展的生动写照。短短几年间，德方纳米、亿纬锂能、晶澳科技、隆基股份、阳光能源等一批行业龙头企业集聚曲靖，曲靖的绿色硅光伏、新能源电池产业发展壮大。

　　2023年，云南硅光伏、绿色铝产业产值双双破千亿元，新能源电池产业快速增长，全产业链格局基本形成。同时，新兴产业转移也带动了云南传统磷化工等产业向高端化发展，磷产业链主企业云天化集团非肥业务占比已超40%。

　　云南省工业和信息化厅党组书记、厅长寇杰表示，云南主动融入国家发展战略，强化区域合作，有序承接制造业转移，推动全面绿色转型，加快建设现代化产业体系。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月05日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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