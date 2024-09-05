“伏羲一号”风渔融合网箱平台投运
2024年09月05日07:21 | 来源：人民网－人民日报
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图为“伏羲一号”风渔融合网箱平台。
本报汕尾9月4日电 （记者程远州）4日，在广东省汕尾市中广核后湖50万千瓦海上风电场中心场区，风渔融合网箱平台——中广核“伏羲一号”建成投运，完成首批养殖鱼苗投放。
“伏羲一号”由网箱主体结构和上建平台两部分组成。其中，网箱主体结构长70米、宽35米，水深约25.7米，养殖水体达6.3万立方米，预计投产后年产优质海水鱼类约900吨，年产值可达5400万元。该设备总投资2亿元，全部依靠绿色能源供能，可正面抗击超强台风。
《 人民日报 》（ 2024年09月05日 10 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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