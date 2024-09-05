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《2024中国最佳品牌排行榜》揭晓 中国移动升至第6

2024年09月05日08:25 | 来源：新华网
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原标题：《2024中国最佳品牌排行榜》揭晓，中国移动升至第6，彰显央企品牌实力

9月3日，全球知名品牌战略管理咨询与设计公司Interbrand（英图博略）正式发布《2024中国最佳品牌排行榜》，中国移动荣登中国第6位，较去年提升一位，更凭借品牌价值高达1136.93亿元，同比增长8%的成绩，稳居国资委央企榜首，彰显了其作为通信行业领军者的强劲实力。

一直以来，中国移动紧紧锚定“世界一流信息服务科技创新公司”发展定位，致力于打造“高品质、高品格、高品位”的品牌，不断丰富品牌内涵，构建了“1+4+4”战略品牌体系，以中国移动品牌为圆心，以“全球通”“动感地带”“移动爱家”“咪咕”等品牌为载体，针对不同客户群体提供定制化、高品质的服务体验，无论是高端客户的尊享回馈，还是年轻用户的智潮互动，亦或是智慧家庭生活的智能升级、数字内容媒体的智享体验，中国移动始终以客户为中心，用科技的温度触达每一个细微需求。这也为其创下了创新能力领先、品牌价值领先、公司市值领先、盈利水平领先的行业地位。

在数字化时代，科技创新是企业提升品牌价值的重要驱动力。中国移动全面升级“一体五环”科技创新总体布局，实施“BASIC6”科创计划，打造了“移动云”“九天”“梧桐”等硬核产品品牌，还成功研制出可重构5G射频收发芯片“破风8676”，实现“中国移动 01 星”“‘星核’验证星”两颗天地一体低轨试验卫星成功发射入轨，加强“AI+”战略布局，积极发展新质生产力，加速了企业科创优势、能力优势、产品优势、市场优势、品牌优势到价值优势的转化。这一系列举措，不仅推动了中国移动自身的持续健康发展，更为中国品牌走向世界舞台中央贡献了重要力量。

展望未来，中国移动将继续站在时代潮头，以更加开放的姿态拥抱变化，积极发展新质生产力，为数字中国建设贡献移动力量，以更加自信的步伐走向世界，一展中国品牌的风采与担当。

(责编：曹淼、李源)
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