人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

一批制造业国家计量比对项目实施

推动制造精度提升

本报记者 陈海波 崔兴毅
2024年09月05日08:57 | 来源：光明日报
小字号

原标题：一批制造业国家计量比对项目实施

随着制造业快速发展，越来越高的制造精度对测量能力提出了更高要求。日前，市场监管总局组织实施了一批制造业国家计量比对项目，提高支撑工业制造的计量保障能力，进一步推动提升制造精度。

在提高生产效率方面，组织实施超声波测厚仪校准装置计量比对。超声波测厚仪根据超声波脉冲反射原理进行无损厚度测量，可快速、准确测量各种材料的厚度，相比传统测量仪器，可以节省测量时间。本次比对将超声波测厚仪作为传递样品，进一步助力冶金、化工、电子制造、汽车制造等行业节约时间成本、提高生产效率。

在提高产品精度方面，组织实施石油螺纹量规校准装置计量比对。石油螺纹量规紧密距是衡量石油螺纹连接精密性的重要参数，石油管材螺纹连接部分是油井管最薄弱的部分，约有80%的油井管和套管失效发生于此，因此保证油井管生产精度尤为重要。本次比对采用石油螺纹工作量规作为传递标准器，提高石油生产企业对油管产品检验精度，从而提高油井管精密制造水平。

在提高产品质量方面，组织实施金属洛氏硬度基准计量比对。硬度测试是评价材料、产品等机械性能的常用试验方法，广泛应用于钢铁、航空、石油等行业。本次比对选取高稳定性、均匀度小的硬度标块作为比对样品，可保证洛氏硬度量值的准确和统一，考察实验室测量量值、出具测量结果与计量基准复现量值一致的程度，对于提高铜、铝等软材料，钛合金、轴承钢等硬材料，硬质合金、硬化钢等超硬材料性能具有重要意义。

据悉，市场监管总局将持续加大国家计量比对供给力度，通过组织实施国家计量比对，保障全国量值准确一致，提升计量技术机构和企业的精密测量能力，从而提升制造业产品质量和竞争力。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部：上半年开工建设农村户厕120多万户
　　人民网北京9月5日电 （记者李栋）记者从农业农村部乡村建设促进司召开的农村厕所革命技术服务工作调度会上获悉，上半年开工建设农村户厕120多万户。 改善农村人居环境，事关广大农民根本福祉，事关美丽中国建设。…
能源转型涌“绿”潮 释放高质量发展新动能
　　近年来，我国能源发展成绩亮眼，供能结构持续优化，能源行业减排增效，新型储能、风光发电、虚拟电厂等蓬勃发展，产业转型升级向“绿”而兴。 国务院新闻办公室29日发布的《中国的能源转型》白皮提到，中国的能源转型，立足于高质量发展，加快构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系，为经济社会发展提供坚强的能源保障。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部