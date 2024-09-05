本报记者 陈海波 崔兴毅

原标题：一批制造业国家计量比对项目实施

随着制造业快速发展，越来越高的制造精度对测量能力提出了更高要求。日前，市场监管总局组织实施了一批制造业国家计量比对项目，提高支撑工业制造的计量保障能力，进一步推动提升制造精度。

在提高生产效率方面，组织实施超声波测厚仪校准装置计量比对。超声波测厚仪根据超声波脉冲反射原理进行无损厚度测量，可快速、准确测量各种材料的厚度，相比传统测量仪器，可以节省测量时间。本次比对将超声波测厚仪作为传递样品，进一步助力冶金、化工、电子制造、汽车制造等行业节约时间成本、提高生产效率。

在提高产品精度方面，组织实施石油螺纹量规校准装置计量比对。石油螺纹量规紧密距是衡量石油螺纹连接精密性的重要参数，石油管材螺纹连接部分是油井管最薄弱的部分，约有80%的油井管和套管失效发生于此，因此保证油井管生产精度尤为重要。本次比对采用石油螺纹工作量规作为传递标准器，提高石油生产企业对油管产品检验精度，从而提高油井管精密制造水平。

在提高产品质量方面，组织实施金属洛氏硬度基准计量比对。硬度测试是评价材料、产品等机械性能的常用试验方法，广泛应用于钢铁、航空、石油等行业。本次比对选取高稳定性、均匀度小的硬度标块作为比对样品，可保证洛氏硬度量值的准确和统一，考察实验室测量量值、出具测量结果与计量基准复现量值一致的程度，对于提高铜、铝等软材料，钛合金、轴承钢等硬材料，硬质合金、硬化钢等超硬材料性能具有重要意义。

据悉，市场监管总局将持续加大国家计量比对供给力度，通过组织实施国家计量比对，保障全国量值准确一致，提升计量技术机构和企业的精密测量能力，从而提升制造业产品质量和竞争力。

(责编：罗知之、陈键)

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