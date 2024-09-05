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水利部启动4省区洪水防御Ⅳ级应急响应

本报记者 陈晨
2024年09月05日08:57 | 来源：光明日报
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原标题：水利部启动4省区洪水防御Ⅳ级应急响应

4日从水利部获悉，9月1日23时，今年第11号台风“摩羯”在菲律宾以东洋面生成，预报将于6日下午至夜间在海南万宁到广东电白一带沿海登陆，登陆时中心附近最大风力14至16级（强台风级或超强台风级）。受其影响，5日至8日，海南岛、广东南部、广西西南部、云南南部等地有大到暴雨，局地特大暴雨，暴雨区内中小河流可能发生超警以上洪水。

水利部滚动会商，针对性部署台风“摩羯”暴雨洪水应对措施，于9月4日11时针对广东、广西、海南、云南启动洪水防御Ⅳ级应急响应，并派出2个工作组赴海南、广东一线指导台风暴雨洪水防御工作。

国家防总副总指挥、水利部部长李国英表示，要强化预测预报，科学调度水工程，确保水库、在建工程安全度汛，做好山洪灾害、中小河流洪水防御等工作，全力保障人民群众生命财产安全。

(责编：罗知之、陈键)
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