原标题：全球单体最大抗台型风渔融合网箱平台投运

科技日报汕尾9月4日电 （记者罗云鹏）4日，全球单体最大抗台型风渔融合网箱平台——中广核“伏羲一号”在广东汕尾建成投运，并完成首批养殖鱼苗投放。

“伏羲一号”位于汕尾中广核后湖50万千瓦海上风电场中心场区，由网箱主体结构和上建平台两部分组成。网箱主体结构长70米，宽35米，水深约25.7米，养殖水体达到6.3万立方米。

中广核党委副书记、总经理高立刚介绍，“伏羲一号”创新应用了抗台风、防撞击、强防腐的巨型海洋牧场养殖网箱结构设计建造技术，可正面抗击17级超强台风。

据悉，该项目于2023年8月开工建设，总投资2亿元，配置应用有绿电供能保障、气水联合投喂、网衣自动清洗、环境监控预警、活鱼保鲜驳运五大海洋牧场智能化系统，通过监控室集中控制系统进行统一管理和调控。

此外，项目还通过引进底播增殖技术，将鱼虾类投喂型物种与贝藻类提取型物种共同养殖，创新打造出综合多营养水产养殖系统，在保证生物代谢产物多层利用的同时，还可增加深水网箱内外生物多样性，改善海洋生态链。

该项目预计投产后年产值可达5400万元，对于我国“海上风电+海洋牧场”产业融合发展具有重要示范意义。

据了解，未来，位于广东汕尾的红海湾实验室还将利用“伏羲一号”，开展海上风电与海洋生态互作机制研究、渔业养殖关键作业装备研制、海上风电电解海水制氢技术研究、水下智能运维机器人实证等系列科研项目。

(责编：罗知之、陈键)

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