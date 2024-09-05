孟 珂

原标题：受天气等因素影响 8月份CPI同比涨幅或进一步回升

9月4日，《证券日报》记者采访了多位业内人士前瞻8月份CPI、PPI数据。受访人士普遍认为，8月份，受天气等因素影响，CPI同比涨幅可能进一步回升；国内需求走势平稳，叠加去年同期高基数效应，PPI同比跌幅可能再度扩大。

民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者表示，预计8月份CPI环比上涨0.5%，同比上涨0.7%，同比涨幅较7月份扩大0.2个百分点；西部证券宏观首席分析师边泉水对《证券日报》记者表示，预计8月份CPI同比增长0.9%，较7月份上升。

温彬分析称，8月份食品价格受猪肉和季节效应带动，预计将环比上升。具体来看，8月份猪肉价格延续5月中旬以来的上涨趋势，近期养殖户压栏和二次育肥行为增加，叠加多雨天气导致出栏及调运受阻，生猪市场供应缩量，猪肉价格偏强运行。立秋后天气转凉，猪肉需求增加，对猪肉价格也起到支撑作用。受部分地区强降雨天气影响，蔬菜价格大幅上涨。

天风证券研报分析称，8月份猪肉价格延续上涨，下旬略有回落。当前猪肉消费仍处于淡季，且终端对于高猪肉价格仍有抵触，整体需求有限；进入下旬，为完成出栏计划，规模企业和散户出栏积极，猪肉价格开始回落。8月份蔬菜价格继续冲高然后小幅回落，月度环比和绝对水平达到季节性高位。

从能源价格来看，温彬表示，8月份，国际油价先跌后涨，总体回落。8月8日国内成品油价下调一次，下旬保持不变，预计CPI能源价格将环比转跌。从服务活动看，8月份服务业商务活动指数为50.2%，较7月份上升0.2个百分点。暑假期间旅游意愿持续增加，8月份国内外航班执行量日均环比上升。

PPI方面，温彬预计，8月份PPI环比下降0.5%，同比下降1.5%；边泉水表示，工业品价格跌幅加大，8月份PPI同比或下降1.6%，较7月份跌幅0.8%有所扩大。

值得关注的是，8月份制造业PMI分项中，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为43.2%、42.0%，较7月份分别下降6.7个百分点、4.3个百分点。

温彬表示，国际方面，8月份全球大宗商品价格先降后升；国内方面，工业品价格走低。受基建投资与建筑施工等明显放缓的影响，南华工业品指数环比下降。能源产品中，天然气价格持续上升，石油价格转跌，煤炭价格延续下行；黑色金属价格下行，有色金属涨跌互现；中游化工品中，水泥价格下行，玻璃价格下跌。

华泰证券研报认为，房地产市场调整叠加高温多雨天气影响基建施工，拖累钢材水泥需求。今年下半年以来光伏行业协会鼓励行业进行优质资源整合，中钢协强调各地钢厂进一步自律控产降库存，若行业“自限性”政策有效推进，叠加美联储降息、专项债及国债发行仍在加速，可能对下半年PPI形成边际支撑。

(责编：罗知之、陈键)

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