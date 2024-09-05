张芗逸

原标题：多地推出住房“以旧换新” 配套支持政策

9月3日，成都市房地产经纪协会宣布住房“以旧换新”活动加码，追加第二批新房项目及经纪机构。

成都市房地产经纪协会表示，成都市住房“以旧换新”活动反响热烈，截至目前，活动报名超千人，项目的客户到访明显增加，二手房挂牌、成交量均有上涨。

目前，住房“以旧换新”正在全国广泛铺开并取得初步成效。在此基础上，多地加码住房“以旧换新”，通过出台配套政策助力其进一步落地见效，其中不乏支持异地住房“以旧换新”、保留旧房学区等“新招”。

加码住房“以旧换新”

近期，多地加码住房“以旧换新”。8月30日发布的《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整优化房地产交易政策的通知》，在此前“换新购”购房活动的基础上，将对住房“以旧换新”的购房补贴调整为“每套新购住房不低于总房款0.5%的补贴”，并鼓励各区加大补贴力度。

以加大补贴力度、减免税费等形式出现的加码政策在各地并不鲜见。上海在商品住房“以旧换新”活动启动后印发的《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》中提出，对符合条件的“以旧换新”居民家庭，给予住房置换期间过渡租房、装修搬家等适度补贴；淮安发布的《关于进一步促进全市房地产市场平稳健康发展的意见》提到，对实施“以旧换新”的业主，在享受财政部、税务总局“以旧换新”个人所得税优惠政策基础上，再给予新购买一手住房所缴契税100%的购房补贴。

中指研究院市场研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，整体来看，当前各地在推进住房“以旧换新”时加码各类配套政策，通过优化房贷利率、首付比例、补贴等政策进一步鼓励业主参与“以旧换新”，有助于降低购房、换房的成本及门槛，提升其参与“以旧换新”的积极性。

创新政策支持

在上述较为常见的配套政策外，部分地区在支持住房“以旧换新”的过程中推出“新招”，创新对住房“以旧换新”的政策支持。

《无锡市梁溪城市发展集团有限公司商品房“以旧换新”3.0版公告》进一步扩大此前住房“以旧换新”活动范围，增加对苏州全市、常州全市等城市范围内存量二手商品住宅的收购。目前，仅有无锡市梁溪区及签署《湾区城市房地产市场联动合作框架协议》的11个大湾区城市支持异地住房“以旧换新”。

南京等地则推出了参与住房“以旧换新”保留旧房学区资格的政策。据南京安居集团公告，“以旧换新”成功后，换购人可选择保留原存量住房施教区3年入学资格，以《存量房买卖合同》签订生效之日起计算。

镜鉴咨询创始人张宏伟表示，保留入学资格等公共配套福利方面的优惠可以打消部分后顾之忧，对于置换人群有较大的吸引力。

谈及未来住房“以旧换新”如何通过配套政策支持更好发挥作用，张宏伟表示，将住房“以旧换新”与保障性住房筹集相结合能够使其在去库存方面发挥更大作用。此外，住房“以旧换新”还能与“房票”等多元化拆迁安置相结合。

陈文静表示，当前“以旧换新”的配套政策更多是给予旧房业主支持，而当旧房进入二手房市场后，需要有新的购房者购入，“以旧换新”的链条才能更畅通，因此未来政策还可以针对旧房的购买者给予一定政策支持，例如对购买“以旧换新”旧房的购房者给予购房补贴、中介费优惠等。另外，扩大地方国企收旧换新的力度和范围，也有望进一步打通“以旧换新”链条，更好发挥“以旧换新”政策对于市场的带动效果。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经