多地推出住房“以旧换新” 配套支持政策
9月3日，成都市房地产经纪协会宣布住房“以旧换新”活动加码，追加第二批新房项目及经纪机构。
成都市房地产经纪协会表示，成都市住房“以旧换新”活动反响热烈，截至目前，活动报名超千人，项目的客户到访明显增加，二手房挂牌、成交量均有上涨。
目前，住房“以旧换新”正在全国广泛铺开并取得初步成效。在此基础上，多地加码住房“以旧换新”，通过出台配套政策助力其进一步落地见效，其中不乏支持异地住房“以旧换新”、保留旧房学区等“新招”。
加码住房“以旧换新”
近期，多地加码住房“以旧换新”。8月30日发布的《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整优化房地产交易政策的通知》，在此前“换新购”购房活动的基础上，将对住房“以旧换新”的购房补贴调整为“每套新购住房不低于总房款0.5%的补贴”，并鼓励各区加大补贴力度。
以加大补贴力度、减免税费等形式出现的加码政策在各地并不鲜见。上海在商品住房“以旧换新”活动启动后印发的《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》中提出，对符合条件的“以旧换新”居民家庭，给予住房置换期间过渡租房、装修搬家等适度补贴；淮安发布的《关于进一步促进全市房地产市场平稳健康发展的意见》提到，对实施“以旧换新”的业主，在享受财政部、税务总局“以旧换新”个人所得税优惠政策基础上，再给予新购买一手住房所缴契税100%的购房补贴。
中指研究院市场研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，整体来看，当前各地在推进住房“以旧换新”时加码各类配套政策，通过优化房贷利率、首付比例、补贴等政策进一步鼓励业主参与“以旧换新”，有助于降低购房、换房的成本及门槛，提升其参与“以旧换新”的积极性。
创新政策支持
在上述较为常见的配套政策外，部分地区在支持住房“以旧换新”的过程中推出“新招”，创新对住房“以旧换新”的政策支持。
《无锡市梁溪城市发展集团有限公司商品房“以旧换新”3.0版公告》进一步扩大此前住房“以旧换新”活动范围，增加对苏州全市、常州全市等城市范围内存量二手商品住宅的收购。目前，仅有无锡市梁溪区及签署《湾区城市房地产市场联动合作框架协议》的11个大湾区城市支持异地住房“以旧换新”。
南京等地则推出了参与住房“以旧换新”保留旧房学区资格的政策。据南京安居集团公告，“以旧换新”成功后，换购人可选择保留原存量住房施教区3年入学资格，以《存量房买卖合同》签订生效之日起计算。
镜鉴咨询创始人张宏伟表示，保留入学资格等公共配套福利方面的优惠可以打消部分后顾之忧，对于置换人群有较大的吸引力。
谈及未来住房“以旧换新”如何通过配套政策支持更好发挥作用，张宏伟表示，将住房“以旧换新”与保障性住房筹集相结合能够使其在去库存方面发挥更大作用。此外，住房“以旧换新”还能与“房票”等多元化拆迁安置相结合。
陈文静表示，当前“以旧换新”的配套政策更多是给予旧房业主支持，而当旧房进入二手房市场后，需要有新的购房者购入，“以旧换新”的链条才能更畅通，因此未来政策还可以针对旧房的购买者给予一定政策支持，例如对购买“以旧换新”旧房的购房者给予购房补贴、中介费优惠等。另外，扩大地方国企收旧换新的力度和范围，也有望进一步打通“以旧换新”链条，更好发挥“以旧换新”政策对于市场的带动效果。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 农业农村部：上半年开工建设农村户厕120多万户
- 人民网北京9月5日电 （记者李栋）记者从农业农村部乡村建设促进司召开的农村厕所革命技术服务工作调度会上获悉，上半年开工建设农村户厕120多万户。 改善农村人居环境，事关广大农民根本福祉，事关美丽中国建设。…
- 评论
- 关注