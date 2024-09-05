寇佳丽

原标题：以务实举措优化营商环境 更好吸引外商投资

外商投资是参与中国式现代化建设、推动中国经济与世界经济共同繁荣发展的重要力量。吸引外商投资对于促进我国经济增长、技术进步、就业增加、财政增收、贸易发展、国际竞争力提升等，具有重要作用。

9月3日，国家市场监督管理总局出台了《市场监管部门优化营商环境重点举措（2024年版）》（以下简称《重点举措》）。在提升营商环境国际化水平方面，《重点举措》提出，“坚定不移推进高水平对外开放，推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，积极对接国际通行商事规则，积极回应外商投资企业来华营商便利和公平竞争等诉求，创造更有吸引力的投资环境，持续打造‘投资中国’品牌”。

“良好的营商环境是吸引外商投资的扎实基础，而持续吸引外商投资也会对营商环境产生积极的反馈作用。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示，营商环境的便利性、公平性、法治化和国际化等程度，直接影响外商来华投资的意愿与效果。外资的持续流入可以带来资金、技术、管理等多方面资源，进一步稳固国内各地各部门持续优化营商环境的决心，形成良性循环。

长期以来，无论国家层面还是地方政府，都致力于以务实举措优化营商环境、提升服务各类企业能力，以期更好地吸引外资。受益于此，年初至今，我国吸引外资情况量稳质升。商务部公布数据显示，2024年1月份至7月份，实际使用外资金额5394.7亿元人民币，其中，高技术制造业实际使用外资695.8亿元人民币，占全国实际使用外资的12.9%，较去年同期提高2.6个百分点；同期，全国新设立外商投资企业31654家，同比增长11.4%。

但是，外商投资目前仍面临一些障碍。中央财经大学副教授刘春生表示，在国内某些行业或领域，外资仍面临一定的市场准入壁垒，具体表现为市场准入限制或隐性歧视等，一些地方对外商投资设置了较为繁琐的行政审批程序，导致审批周期较长以至于影响投资效率。此外，对外商投资积极性产生负面作用的不公平竞争现象也依然存在。

刘春生分析称，扫除外商投资障碍，要以推进制度型开放为重点，强化市场监管，打击不公平竞争行为，简化审批程序，提高有关部门的服务质量和效率，合理缩减外资准入负面清单，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放，加强国内规范制度与国际通行商事规则的对接。

实际上，在优化营商环境的务实举措上，我国正在进行深层次的有益探索。

今年7月11日，国务院发布《国务院关于同意在沈阳等6个城市暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定的批复》（以下简称《批复》）。依据《批复》，国务院同意自即日起，在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市等6个服务业扩大开放综合试点城市暂时调整实施《民办非企业单位登记管理暂行条例》《旅行社条例》《娱乐场所管理条例》《营业性演出管理条例》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》的有关规定。

《批复》附件列举了多项“调整实施情况”，例如，“允许在沈阳市、南京市、广州市、成都市设立并符合有关条件的外商投资旅行社从事除台湾地区以外的出境旅游业务”等。

中国社会科学院财经战略研究院财政研究室主任何代欣对《证券日报》记者表示，优化营商环境是一项系统性工程，在特定试点城市放宽外资准入限制的做法将为这一工程的推进提供更多可能性。一旦取得显著效益，相关经验可能会得到推广，为吸引外资作出贡献。

(责编：罗知之、陈键)

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