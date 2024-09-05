韩 昱

原标题：8月份新增专项债发行规模创年内新高

在刚刚过去的8月份，各地地方债发行明显提速，其中新增专项债发行规模接近8000亿元，创下年内单月发行量新高。

“上半年地方债发行进度偏慢，为不影响债券资金在年内的使用进度，6月份以来各部门、各地区加快部署地方债发行工作，8月份地方债发行明显提速，将支撑基建投资较快增长。”民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者表示。

Wind数据显示，8月份，各地发行地方债规模整体约达11996.23亿元，较7月份7108.30亿元明显放量。其中，8月份新增专项债发行规模约达到7964.89亿元，新增一般债发行规模约1414.01亿元，均为年内单月规模新高。累计来看，今年前8个月，各地发行新增专项债规模约为25714.28亿元，占全年限额（39000亿元）约达到66%。

从半年维度看，财政部发布的《2024年上半年中国财政政策执行情况报告》（以下简称《报告》）在“强化政府投资牵引，带动扩大社会有效投资”部分提到，“加快地方政府专项债券发行使用，上半年已发行新增专项债券1.49万亿元、支持项目1.6万个，其中用作项目资本金1648亿元；合理扩大专项债券投向领域和用作资本金范围，保障在建项目后续融资，额度分配向项目准备充分、投资效率较高的地区倾斜，推动做好项目储备和前期准备。”

在财政政策展望方面，《报告》明确，“发行并用好超长期特别国债，支持‘两重’建设；加快地方政府专项债券发行使用，形成更多实物工作量；积极引导社会资本参与，着力提高投资综合效益”。

展望9月份，中信证券首席经济学家明明表示，8月份地方债发行明显放量，9月份预计也将维持较快的发行节奏，随着新增专项债用途的拓宽，全年完成新增专项债发行额度压力不大。

日前，财政部有关负责人表示，财政部将会同相关部门指导督促地方进一步加快专项债券发行使用进度，提高专项债券资金使用效益，带动扩大有效投资，推动尽快形成实物工作量。

温彬预计，从各地公布的发行计划来看，9月份新增地方债发行规模为7381亿元，加上1787亿元计划偿还规模，预计9月份地方债发行规模在9000亿元左右。按此计算，10月份新增地方债发行规模或在7000亿元左右。

(责编：罗知之、陈键)

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