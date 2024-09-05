三折屏手机呼之欲出 产业链上市公司积极推进技术创新
继二折屏手机后，三折屏手机的研发和生产受到广泛关注。近日，华为终端官方微博宣布，华为MateXT非凡大师即将登场，并在宣传视频中提到了“三折叠”。业内人士猜测，这一新品或是华为首款三折屏手机。此外，传音控股也于近期发布了超轻薄三折概念机PHANTOM ULTIMATE 2。
尽管目前市场上还没有公开售卖的三折屏手机，但A股市场相关板块已经升温。截至9月4日收盘，科森科技实现8连板，凯盛科技、维信诺、国风新材近8个交易日涨幅均超20%。
巨丰投顾高级投资顾问丁臻宇在接受《证券日报》记者采访时表示：“从二折屏手机到三折屏手机，标志着折叠屏技术和产业化取得了显著进展，厂商在柔性屏材料、铰链设计、软件适配等关键领域取得了突破。从全球范围来看，我国企业的折叠屏技术具有先发优势。”
智帆海岸机构首席顾问梁振鹏向《证券日报》记者表示：“三折屏手机能够提供更灵活的折叠形态，来满足用户不同场景需求，其有望引发新的换机需求，并且赋予智能手机产品更高价值。随着技术不断进步，折叠屏手机未来有望成为主流手机产品之一。”
艾瑞咨询发布的《2024年中国折叠屏手机消费洞察报告》显示，折叠屏手机占高端机市场的份额不断提升，预计到2025年底达到20%的水平。
产业链上下游上市公司积极布局相关领域。在柔性显示屏领域，京东方A、TCL科技、维信诺、深天马A等上市公司是主力军。京东方A近日在接受机构调研时表示，今年上半年公司的柔性AMOLED产品出货量超6500万片，同比增长超25%。TCL科技近日在接受机构调研时表示，上半年公司柔性OLED手机面板出货量达到3900万片，同比增长180%，市占率提升至全球第三，折叠屏出货量全球第四。
铰链是折叠屏手机主要的技术壁垒。新莱福近日在业绩说明会上表示，公司相关研发工作涉及优质铰链材料开发，但尚未进入市场。
超薄柔性玻璃盖板也是折叠屏手机的重要部件。凯盛科技的超薄柔性玻璃产品性能领先，主要应用领域是折叠屏手机，上半年推出的国风柔性车载卷轴屏也采用了公司生产的UTG。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 农业农村部：上半年开工建设农村户厕120多万户
- 人民网北京9月5日电 （记者李栋）记者从农业农村部乡村建设促进司召开的农村厕所革命技术服务工作调度会上获悉，上半年开工建设农村户厕120多万户。 改善农村人居环境，事关广大农民根本福祉，事关美丽中国建设。…
- 评论
- 关注