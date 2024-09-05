丁 蓉

原标题：三折屏手机呼之欲出 产业链上市公司积极推进技术创新

继二折屏手机后，三折屏手机的研发和生产受到广泛关注。近日，华为终端官方微博宣布，华为MateXT非凡大师即将登场，并在宣传视频中提到了“三折叠”。业内人士猜测，这一新品或是华为首款三折屏手机。此外，传音控股也于近期发布了超轻薄三折概念机PHANTOM ULTIMATE 2。

尽管目前市场上还没有公开售卖的三折屏手机，但A股市场相关板块已经升温。截至9月4日收盘，科森科技实现8连板，凯盛科技、维信诺、国风新材近8个交易日涨幅均超20%。

巨丰投顾高级投资顾问丁臻宇在接受《证券日报》记者采访时表示：“从二折屏手机到三折屏手机，标志着折叠屏技术和产业化取得了显著进展，厂商在柔性屏材料、铰链设计、软件适配等关键领域取得了突破。从全球范围来看，我国企业的折叠屏技术具有先发优势。”

智帆海岸机构首席顾问梁振鹏向《证券日报》记者表示：“三折屏手机能够提供更灵活的折叠形态，来满足用户不同场景需求，其有望引发新的换机需求，并且赋予智能手机产品更高价值。随着技术不断进步，折叠屏手机未来有望成为主流手机产品之一。”

艾瑞咨询发布的《2024年中国折叠屏手机消费洞察报告》显示，折叠屏手机占高端机市场的份额不断提升，预计到2025年底达到20%的水平。

产业链上下游上市公司积极布局相关领域。在柔性显示屏领域，京东方A、TCL科技、维信诺、深天马A等上市公司是主力军。京东方A近日在接受机构调研时表示，今年上半年公司的柔性AMOLED产品出货量超6500万片，同比增长超25%。TCL科技近日在接受机构调研时表示，上半年公司柔性OLED手机面板出货量达到3900万片，同比增长180%，市占率提升至全球第三，折叠屏出货量全球第四。

铰链是折叠屏手机主要的技术壁垒。新莱福近日在业绩说明会上表示，公司相关研发工作涉及优质铰链材料开发，但尚未进入市场。

超薄柔性玻璃盖板也是折叠屏手机的重要部件。凯盛科技的超薄柔性玻璃产品性能领先，主要应用领域是折叠屏手机，上半年推出的国风柔性车载卷轴屏也采用了公司生产的UTG。

(责编：罗知之、陈键)

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