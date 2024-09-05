人民网北京9月5日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，杭州至义乌至温州高铁（以下简称杭温高铁）将于9月6日开通运营，杭州西至温州北最快1小时27分可达，杭州与温州两座著名旅游城市间新增一条便捷高速铁路客运通道。

杭温高铁自杭州市桐庐东站引出，途经金华市、台州市、温州市，引入温州北站，通过既有杭深铁路延伸至温州南站，正线全长276公里，设计时速350公里。全线设桐庐东、浦江、义乌、横店、磐安、仙居、楠溪江、温州北、温州南等9座车站，其中浦江、横店、磐安、仙居、楠溪江为新建车站，桐庐东、义乌、温州北、温州南为改扩建车站。

杭温高铁跨越浦阳江、南江、楠溪江等河流，穿越仙华山、大盘山、括苍山等山峰，沿线山高谷深，沟壑纵横，岩溶地质发育强烈，地形地貌复杂，施工难度较大。自2020年6月开工建设以来，国铁集团组织各参建单位把生态优先、节约集约、绿色低碳发展理念贯穿铁路规划、设计、建设全过程，加大科研攻关力度，强化安全、质量和环保控制，优质高效推进工程建设，架设了楠溪江特大桥等117座桥梁，建成了木匪岭隧道等81座隧道，确保了工程如期建成。

项目开通运营前，国铁集团精心组织相关单位，严格落实各项规定和标准，对杭温高铁各专业设备进行了联调联试、检测验收和安全评估，对轨道状态、弓网性能、列车控制、通信信号系统等进行了综合优化调整。目前，该线路满足高速铁路安全、稳定运营要求，具备开通运营条件。

杭温高铁最高时速按350公里运营。开通运营初期，铁路部门将按照日常线、高峰线安排旅客列车开行，每日开行动车组列车最高达38列，杭州西至义乌、温州北、温州南分别最快34分钟、87分钟、120分钟可达。为满足旅客不同出行需求，铁路部门在杭温高铁实施灵活折扣、差异化的市场化票价机制，为旅客出行提供更多选择，具体票价可通过铁路12306查询。

杭温高铁在桐庐东站通过合肥至杭州高铁与杭州西站连接，实现了与杭州枢纽的互联互通，在温州北站与杭州至深圳铁路连接，是长三角城际铁路网的重要组成部分。该高铁为国家混合所有制改革试点和社会资本投资铁路示范项目，它的成功建成，对于鼓励和扩大社会资本参与铁路建设投资，拓宽铁路投融资渠道具有重要示范意义。杭温高铁开通运营后，将进一步完善区域铁路网布局，便利沿线人民群众出行，带动旅游资源开发，有力服务长三角一体化高质量发展。

(责编：王连香、高雷)

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