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提升社会公众金融素养 2024年“金融教育宣传月”活动启动

2024年09月05日14:33 | 来源：人民网
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人民网北京9月5日电 （记者杜燕飞）为提升社会公众金融素养及风险防范能力，营造和谐健康金融环境，9月1日，金融监管总局、人民银行、证监会联合启动2024年“金融教育宣传月”活动。

据介绍，本次活动于9月开展，以“金融为民谱新篇 守护权益防风险”为主题，以教育活动为切入点、以金融为民为出发点，汇聚金融全行业力量，广泛普及金融知识，完善金融惠民利民举措，提升金融服务质效。活动期间将同步开展“担当新使命 消保县域行”专项活动，结合地域特色、资源优势、基层群众需求，因地制宜、分类施策开展教育宣传，擦亮金融为民底色，推动金融知识直达基层群众。

当前，在各金融管理部门引导下，各家金融机构已行动起来。交通银行北京市分行结合不同人群特点和需求，聚焦老年人、青少年、新市民、务工务农人员、残障人士、外籍来华人士六类重点人群，深入社区、学校、企业、商圈、乡镇等，开展更有针对性、更具特色的个性化宣传，让更多人懂金融、信金融、用金融、爱金融，持续提升消费者金融素养和金融安全意识。

活动启动当天，位于北京市金融街广场的金融集市上，该行工作人员向不同人群发放《姣姣说消保》老年人版、青少年版、普适版系列宣传手册以及中英文宣传折页，并在互动游戏区的反诈飞行棋中，设置了快问快答、防范诈骗套路等环节，将金融知识与趣味游戏相结合，为到场的市民带来一场别开生面的金融知识学习体验。

“通过这个互动体验活动，让我明白了在遇到疑似诈骗时，可以第一时间拨打96110反映问题。不随意向陌生人提供身份证、密码等信息。”参与游戏的市民王女士说。

据介绍，下一步，各金融管理部门将与各地各有关部门一道，以联合开展“金融教育宣传月”活动为契机，以中国特色金融文化涵养行业生态，将金融宣教与基层治理紧密结合、将保护金融消费者和投资者合法权益同防风险、强监管、促发展紧密结合，完善相关制度体系，健全跨部门协作机制，增强工作合力，用心用力用情助力实现人民群众对美好生活的向往，为强国建设和民族复兴伟业作出金融贡献。

(责编：方经纶、高雷)
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