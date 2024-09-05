人民网北京9月5日电 （记者杨虞波罗）今日，中国气象局在2024年9月新闻发布会上发布了《极地气候变化年报（2023）》。

年报介绍，南北极是气候变化的敏感区，中国气象科学研究院利用多种气候资料分析表明，2023年南北极地区表现出持续的气候变化放大器效应，极端事件频发，对当地生态和全球天气造成显著影响。主要有以下几方面特征：

南极地区气温较常年略偏高，整体呈东-西区域差异大、极端冷和极端暖事件并存态势。2023年，南极大陆年均气温为-31.86℃，较常年略高0.05℃。南极半岛和西南极地区年均气温持续快速上升，2023年有3站秋季气温创历史第二高、7站创历史第三高记录。7月7日极夜期间，南极点气温一日内飙升40℃，由-74℃增温到-34℃。东南极则出现冷异常，7月中旬至8月末，南极大部地区连续发生4次极端寒潮，维多利亚、威尔克斯等区域13个观测站点创造有观测以来最冷记录；威德尔海A23a冰山脱离冰架，面积达4000k㎡，成为世界上最大冰山。

北极地区增温放缓，仍经历了1979年以来最暖夏天，整体呈“陆暖海冷”分布。1979至2023年，北极增温是同期全球升温速率（0.18℃/10年）的3.4倍。2023年北极地区年均气温为-9.19℃，较常年高0.97℃；春、夏、秋、冬四个季节的平均气温为-12.74℃、4.52℃、-7.09℃和-21.14℃，其中秋冬季节严重偏暖；按照区域来看，环北冰洋大陆地区特别是加拿大北部、巴伦支海-喀拉海沿岸，2023年偏暖幅度达到2.0℃以上。值得注意的是，2023年加拿大北部地区异常高温少雨，导致严重干旱，诱发了持续5个月的野火，造成巨大损失；6月26日，格陵兰冰盖最高点气温达到0.39℃，超过了零点，造成冰盖大面积融化。

南极海冰持续快速减少，再创消融记录，引起全球关注。2023年2月21日，南极海冰范围低至1.788×106k㎡，再次刷新2022年最低记录；特别是，南极海冰在过去一年中持续保持低位，年累积海冰范围远远低于历史记录。这是近年来全球气候最极端的事件之一。

北极海冰继续减少，但减少速度有所放缓。2023年最大范围为14.62×106k㎡，是历史第5低值，最小范围为4.23×106k㎡，是历史第6低值；受春季海洋气温影响，北冰洋海冰开始消融较晚，夏秋季高温导致冻结也同样推迟。

南极臭氧洞形成提前且持续时间明显延长，北极臭氧总量高于历史平均。2023年南极臭氧洞提前了10天形成，9月21日达到单日最大面积2.6×107k㎡；受汤加火山喷发物质输送影响，南极平流层云偏多，使得南极臭氧洞持续到12月20日关闭。同时，北极极涡偏弱且平流层气温较高，抑制了北极大规模臭氧损耗，使得臭氧总量偏高。

极地地区大气中温室气体浓度与全球变化趋势相似，均呈稳定的上升趋势。相对于2021年，极地地区大气主要温室气体平均浓度均有所升高；2022年南极大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮和六氟化硫的年平均浓度分别为414.40ppm、1857.87ppb、334.72ppb和10.78ppt；北极大气二氧化碳、甲烷、氧化亚氮和六氟化硫的年平均浓度分别为420.12 ppm、2004.02 ppb、336.08 ppb和11.28 ppt，其中，南极和北极地区六氟化硫较2021年平均浓度分别上升 0.38 ppt和0.42 ppt，均为历年最大增幅。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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