人民网北京9月5日电 （记者杨虞波罗）记者从中国气象局9月新闻发布会上获悉，8月全国平均气温22.6℃，较常年同期偏高1.5℃，为1961年以来历史同期最高；有19个国家级气象站日最高气温达到或突破历史极值。全国平均降水量97.3毫米，较常年同期偏少9.2％，空间上总体呈北部偏多、南部偏少分布特征；有14个国家级气象站日降水量突破历史极值，均出现在北方地区；海河、辽河、松花江和黄河流域降水均偏多，其中海河流域偏多78.5％；长江、淮河和珠江流域降水均偏少，其中长江流域偏少45.3％，为历史第二少，仅多于2022年。

8月我国主要天气气候事件如下：

北方暴雨过程频繁，致灾性强。月内，5次暴雨过程影响北方地区，101个国家级气象站日降水量达到极端阈值标准，辽宁羊山（241.2毫米）等14站突破历史极值。其中8月18日－21日，辽宁葫芦岛地区出现1951年以来当地最强降雨，建昌县大屯镇大屯村最大过程雨量648.3毫米、最大日降水量638.8毫米，均超过辽宁省1951年以来历史极值，其中最大日降水量为建昌县国家气象基本站常年年降水量（549.1毫米）的1.16倍。

南方高温天气持续，极端性强。8月，江淮、江汉大部、江南大部及重庆、四川东部等地高温日数超过15天，226个国家级气象站日最高气温达到极端阈值标准，浙江义乌（42.8℃）等18站突破历史极值。

长江中上游沿线气象干旱露头发展。8月，长江中上游沿线多地高温少雨，气象干旱露头并发展。月底，四川西北部与东南部、贵州西部、云南北部、重庆南部、湖南北部、湖北东南部、浙江东南部、江西西北部等地有中旱及以上程度气象干旱，贵州西部有重旱。

强对流多发散发，局地损失重。8月累计出现4次强对流过程，陕西、云南、内蒙古、宁夏、甘肃等地损失较重。

8月，全国共发布预警信息7.36万条，其中高温、雷雨大风、冰雹等预警信息同比分别增加153％、47.6％、46.3％，雷雨大风、冰雹预警信息为历年（2017－2023）同期发布量最高值。全国共发布红色预警信息3111条，其中高温红色预警信息发布1979条，占全部红色预警信息的63.6％，较历年（2017－2023年）同期平均值偏多163.5％。

(责编：杨虞波罗、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经