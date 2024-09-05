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我国八个气象台站被认定为首批七十五年等级的百年气象站

2024年09月05日14:53 | 来源：人民网
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人民网北京9月5日电 （记者杨虞波罗）记者从中国气象局9月新闻发布会上获悉，8月14日，中国气象局收到世界气象组织函件，经系统申报、流程创新，中国气象局申报的嫩江、福州、沙坪坝、峨眉山、兴仁、张掖、崆峒、哈密等8个气象台站被世界气象组织认定为首批七十五年等级的百年气象站。

这是中国气象局在由世界气象组织发起的百年气象站认定机制基础上的创新，首创世界气象组织七十五年站的等级。此举有助于持续推进气象历史文化遗产传承保护，将为后续全球该等级百年气象站的评选规范、技术审查、流程优化作出示范。

百年气象站是气候与生态的忠实记录者。2017年5月，在世界气象组织执行理事会第69次届会上，公布了首批60个世界气象组织百年气象站名单。2023年，世界气象大会第19次届会通过了由中国气象局提出的七十五年等级百年气象站认定机制，旨在让全球更多历史悠久的气象台站得到保护、持续推进气象历史文化遗产传承保护。

此次认定的8个百年气象站，包括黑龙江嫩江国家基本气象站建立于1939年，福建省福州国家基准气候站、重庆沙坪坝国家基本气象站建立于1934年，四川省峨眉山国家基准气候站建立于1932年，贵州省兴仁国家基准气候站、新疆维吾尔自治区哈密国家基准气候站建立于1942年，甘肃张掖国家气候观象台、甘肃崆峒国家基本气象站建立于1937年，均满足运行时间七十五年以上、数据缺测率不超过10％（不含战争和灾害等影响）等10个评选条件。

8个站中，建站时间最久的是峨眉山国家基准气候站。该站于1932年7月建立，距今已有92年的历史。其观测数据对四川盆地和长江中下游的天气预报有重要的指导意义，同时也是参与WMO气象资料交换的台站之一，曾为“驼峰航线”、汶川地震的服务保障提供重要气象数据支撑。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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