中国气象局：9月天气利于北方大部地区粮食作物收获
2024年09月05日14:58 | 来源：人民网
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人民网北京9月5日电 （记者杨虞波罗）记者从中国气象局9月新闻发布会上获悉，9月中下旬，北方地区粮食作物将进入大范围的成熟收获阶段。北方大部地区9月以晴或晴雨相间天气为主，利于玉米、大豆、一季稻等粮食作物灌浆乳熟和成熟收获。
但9月上旬（9月5日至11日），西北地区中东部、内蒙古中部、华北西北部等地多过程性降雨，降雨量较常年同期偏多3－7成，部分地区农田渍涝风险高，多雨寡照叠加农田渍涝使春玉米、大豆、马铃薯等作物灌浆及成熟速度减慢，少部分已成熟的作物收获将受阻、秋收进度延缓；内蒙古、山西、甘肃、宁夏、青海需避雨抢收成熟作物、及时排涝降渍。
9月中下旬，预计西北地区中东部、内蒙古中部、华北西北部等地遭受秋收连阴雨风险高，秋收进度可能偏慢。
(责编：杨虞波罗、高雷)
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