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黄河流域仍处汛期 黄河防总会商部署防汛重点

2024年09月05日15:16 | 来源：人民网
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人民网北京9月5日电 （记者王仁宏）据水利部消息，9月4日，黄河防总召开防汛会商会，分析研判近期流域防汛形势，对防汛重点工作作出针对性安排部署。

会商指出，根据秋季降雨趋势预测，预计9至10月，黄河流域上中游降雨偏多，其中黄河中游山陕区间，支流渭河、汾河、沁河偏多2至5成。预计今年第11号台风“摩羯”将于9月6日下午到夜间，在海南万宁到广东电白一带沿海登陆，其外围云系可能对黄河上中游降雨产生影响。

会商强调，当前黄河流域仍处于汛期，各有关部门和单位要树牢底线思维、极限思维， 慎终如始抓实抓好当前各项防汛重点工作。要继续强化雨水情监测预报，滚动研判秋雨发展态势，及时发布预报预警信息。要强化做好上中游地区强降雨防范应对，督促相关省（区）对重要淤地坝进行安全隐患再排查，坚决杜绝淤地坝违规蓄水运用，落实人员转移“五个关键环节”责任措施，确保人员安全。要科学调度流域水工程，统筹防洪、排沙、供水、发电等综合利用需求。要组织做好上中游水库群联合排沙调度实施工作。要强化值班值守和信息报送，继续按照汛期工作状态和工作机制，严格执行相关制度，层层压实防御责任。要及时开展“七下八上”防汛关键期复盘总结，深入检视短板弱项，及时做好查漏补缺，进一步提升水旱灾害防御能力。

(责编：王仁宏、高雷)
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