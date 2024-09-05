水利部节约用水促进中心召开再生水利用配置试点经验交流会
2024年09月05日15:25 | 来源：人民网
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人民网北京9月5日电 （记者王仁宏）据水利部消息，为贯彻落实《节约用水条例》和水资源刚性约束制度，推动典型地区再生水利用配置试点建设，近日，水利部节约用水促进中心在安徽省合肥市组织召开了典型地区再生水利用配置试点经验交流会。参会单位结合试点工作进展情况，围绕再生水利用配置工作成效、形势和难点等议题进行探讨。
会议认为，加强再生水利用配置对缓解水资源供需矛盾具有重要意义，当前各试点城市正持续推进再生水利用配置试点建设，成效明显，在优化利用规划布局、加强利用配置管理、扩大利用领域和规模、完善生产输配设施、建立健全利用政策等方面形成了一批效果好、能持续、可推广的先进模式和典型案例，但在顶层设计、工程投资、统计标准、定价机制等方面还要加强研究和扶持力度。
(责编：王仁宏、高雷)
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