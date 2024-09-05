人民网北京9月5日电 （记者王仁宏）据水利部消息，按照水利部部署安排，淮河水利委员会组织对淮河流域内面积50平方公里以上河流与水面面积1平方公里以上湖泊、承担防洪任务的大中型水库开展解译工作。

截至目前，淮委共计解译河湖库2806个，解译图斑3.4万余个，下发图斑2.3万余个，保质保量完成2024年河湖库地物遥感图斑解译工作任务。

下一步，淮河水利委员会将充分发挥卫星遥感技术在河湖库“清四乱”工作中的支撑作用，进一步提升监管效能和信息化水平，持续推动河湖库“四乱”问题排查整治，深化河道、湖泊、水库管理保护，牢牢守住安全底线，为淮河流域高质量发展提供坚实水安全保障。

(责编：王仁宏、高雷)

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