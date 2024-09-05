人民网北京9月5日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，中国人民银行副行长陆磊在会上表示，中国人民银行坚持金融服务实体经济的根本宗旨，统筹把握短期和长期、稳增长和防风险、内部和外部的关系，有力推动构建实体经济与金融体系良性互动的高质量发展格局。

陆磊介绍，今年以来，中国人民银行重点做了四方面工作：

一是按照稳健的货币政策灵活适度、精准有效的要求，在2月、5月、7月进行了三次较大的货币政策调整，在总量、价格、结构和传导等方面综合施策，保持流动性合理充裕，推动社会融资成本稳中有降。 引导优化信贷结构，提高资金使用效率，有力支持经济回升向好。人民币汇率保持在合理均衡水平上的基本稳定。

二是全力做好科技、绿色、普惠、养老和数字金融“五篇大文章”，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持力度。在宏观政策层面，注重顶层设计和系统筹划，制定出台政策文件，加强统计监测和效果评估。在工作机制层面，完善激励相容的机制安排。引导金融机构用好用足各类结构性货币政策工具，持续提升金融服务能力。在融资渠道层面，支持企业通过债券市场融资；配合有关部门推动创投行业畅通“募投管退”各个环节，特别关注支持初创期企业发展。

三是不断健全风险防范处置机制，守住不发生系统性金融风险的底线。人民银行坚持统筹发展和安全，会同相关部门有效处置化解重点领域金融风险，持续加强金融风险监测预警和评估能力建设，特别注重硬约束早期纠正机制建设，特别注重中小金融机构风险防控，特别注重以改革推动风险防范，通过建立权责对等、激励约束相容的金融风险处置机制，强化风险处置资源保障，织密筑牢金融安全网。目前，高风险中小银行数量较峰值压降近半。

四是持续推动金融高水平开放，积极参与国际金融治理与合作。截至7月末，境外投资者持有我国债券4.5万亿元，创历史新高。人民币在全球贸易融资中的占比为6%，排名第二位。继续加强与国际金融组织、主要经济体货币当局的沟通合作，积极参与国际金融治理，在扩大国际合作中提升开放能力。

(责编：罗知之、高雷)

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