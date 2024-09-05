人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

央行：中国数字普惠金融在全球保持领跑地位

2024年09月05日16:24 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月5日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，中国人民银行副行长陆磊在会上表示，普惠金融是中国特色金融服务体系的重要组成部分，中国的普惠金融特别是数字普惠，在全球保持着领跑地位。

“多年来，人民银行多措并举，大力支持普惠金融发展，支持民营和中小微企业发展，助力打赢脱贫攻坚战和推进乡村振兴，更好服务社会民生。从掌握的情况看，金融服务的可得性、覆盖面、满意度是持续提高的，金融改革发展成果也惠及了越来越多的群众。”陆磊说。

陆磊介绍，在支持民营和中小微企业方面，金融服务质效显著提升。人民银行发挥政策引导激励作用，设立普惠小微贷款有关支持工具，指导金融机构开展中小微企业金融服务能力提升工程，引导金融机构加大信贷投放力度，较好地满足了民营和中小微企业的信贷需求。截至今年7月末，普惠小微贷款余额达到了32.1万亿元，同比增长17%；授信户数达到了6239万户，已覆盖超三分之一经营主体。

在支持乡村全面振兴方面，巩固打赢脱贫攻坚成果，久久为功，持续推进。近期，人民银行会同相关部门出台了新的政策举措，围绕乡村产业发展、乡村建设、乡村治理等硬软各方面，实施五大专项行动，进一步加大金融支持力度，助力乡村全面振兴。同样，截至今年7月末，全国涉农贷款余额50.47万亿元，同比增长了11.6%。

在服务社会民生重点领域方面，人民银行联合相关部门优化创业担保贷款政策，提高贷款额度，并将退役军人、残疾人等群体纳入支持对象，支持他们就业创业。特别是针对困难学生群体，人民银行完善国家助学贷款政策，开展了2024年国家助学贷款免息，帮助他们顺利完成学业。截至今年二季度末，全国创业担保贷款余额2933亿元，助学贷款余额2085亿元。

陆磊强调，“政策取向+金融机构服务”是发展普惠金融的两大支柱，一方面要有政策，另一方面还要有金融机构的服务，缺一不可。下一步，人民银行将统筹好增量扩面和商业可持续，加快构建激励相容的普惠金融发展长效机制。

在政策层面，政策设计突出发展重点，引导更多金融资源配置到重点领域和重点人群，促进城乡区域平衡协调发展，增强社会公平和机会均等。健全管理制度和落地督导，引导金融机构用好用足货币政策工具、债券融资支持工具等金融工具。

在金融机构层面，一是要发挥各类金融机构的比较优势，加快健全敢贷愿贷能贷会贷的长效机制。二是要坚持科技赋能，通过科技赋能和数据引领，推动金融科技和普惠金融深度融合，驱动普惠金融发展方式和治理方式变革，进一步提高普惠金融服务的便利度和可得性。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
央行：中国数字普惠金融在全球保持领跑地位
　　人民网北京9月5日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，中国人民银行副行长陆磊在会上表示，普惠金融是中国特色金融服务体系的重要组成部分，中国的普惠金融特别是数字普惠，在全球保持着领跑地位。 “多年来，人民银行多措并举，大力支持普惠金融发展，支持民营和中小微企业发展，助力打赢脱贫攻坚战和推进乡村振兴，更好服务社会民生。…
夯实智算基础底座 图灵小镇助力产业AI化变革
　　人民网北京9月5日电 （焦磊）作为激活数据要素潜能的新动能，智能算力已经成为数字经济时代重要的基础设施之一。今年以来，我国算力基础设施尤其是智算领域实现加速发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部