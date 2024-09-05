人民网北京9月5日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，中国人民银行副行长陆磊在会上表示，普惠金融是中国特色金融服务体系的重要组成部分，中国的普惠金融特别是数字普惠，在全球保持着领跑地位。

“多年来，人民银行多措并举，大力支持普惠金融发展，支持民营和中小微企业发展，助力打赢脱贫攻坚战和推进乡村振兴，更好服务社会民生。从掌握的情况看，金融服务的可得性、覆盖面、满意度是持续提高的，金融改革发展成果也惠及了越来越多的群众。”陆磊说。

陆磊介绍，在支持民营和中小微企业方面，金融服务质效显著提升。人民银行发挥政策引导激励作用，设立普惠小微贷款有关支持工具，指导金融机构开展中小微企业金融服务能力提升工程，引导金融机构加大信贷投放力度，较好地满足了民营和中小微企业的信贷需求。截至今年7月末，普惠小微贷款余额达到了32.1万亿元，同比增长17%；授信户数达到了6239万户，已覆盖超三分之一经营主体。

在支持乡村全面振兴方面，巩固打赢脱贫攻坚成果，久久为功，持续推进。近期，人民银行会同相关部门出台了新的政策举措，围绕乡村产业发展、乡村建设、乡村治理等硬软各方面，实施五大专项行动，进一步加大金融支持力度，助力乡村全面振兴。同样，截至今年7月末，全国涉农贷款余额50.47万亿元，同比增长了11.6%。

在服务社会民生重点领域方面，人民银行联合相关部门优化创业担保贷款政策，提高贷款额度，并将退役军人、残疾人等群体纳入支持对象，支持他们就业创业。特别是针对困难学生群体，人民银行完善国家助学贷款政策，开展了2024年国家助学贷款免息，帮助他们顺利完成学业。截至今年二季度末，全国创业担保贷款余额2933亿元，助学贷款余额2085亿元。

陆磊强调，“政策取向+金融机构服务”是发展普惠金融的两大支柱，一方面要有政策，另一方面还要有金融机构的服务，缺一不可。下一步，人民银行将统筹好增量扩面和商业可持续，加快构建激励相容的普惠金融发展长效机制。

在政策层面，政策设计突出发展重点，引导更多金融资源配置到重点领域和重点人群，促进城乡区域平衡协调发展，增强社会公平和机会均等。健全管理制度和落地督导，引导金融机构用好用足货币政策工具、债券融资支持工具等金融工具。

在金融机构层面，一是要发挥各类金融机构的比较优势，加快健全敢贷愿贷能贷会贷的长效机制。二是要坚持科技赋能，通过科技赋能和数据引领，推动金融科技和普惠金融深度融合，驱动普惠金融发展方式和治理方式变革，进一步提高普惠金融服务的便利度和可得性。

(责编：罗知之、高雷)

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