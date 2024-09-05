人民网北京9月5日电 （焦磊）作为激活数据要素潜能的新动能，智能算力已经成为数字经济时代重要的基础设施之一。今年以来，我国算力基础设施尤其是智算领域实现加速发展。国家统计局数据显示，截至5月底，全国智能算力占算力总规模比重超过30%。

随着万亿级参数大模型加速孵化和各项智能化应用商业化落地，智算需求持续爆发，各地在夯实智能算力发展基础的同时，不断探索产业生态融合发展机制，联合企业力量推进传统产业升级。

日前，“‘算力×联接 AI×未来’智算产业发展交流活动暨贵阳贵安图灵小镇启动仪式”在贵阳国际生态会议中心举行。活动中，“贵阳贵安图灵小镇”正式启动，紫光股份旗下新华三集团将携手地方政府及生态伙伴——包括顶尖GPU制造商、金融机构、电信运营商等共同打造数字经济新高地。

贵阳贵安图灵小镇启动仪式。主办方供图

助推抢占数字经济新赛道

近年来，面对以AIGC为代表的全球新一轮科技和产业变革大潮，作为“东数西算”全国一体化算力网络国家枢纽节点之一，贵阳市明确以“算力、赋能、产业、治理、价值”五个核心要素为引领的发展路径。从建设数据中心、引入算力巨头，到培育本土企业，经过多年发展，贵阳贵安新区已成为全球超大型数据中心集聚度最高的地区之一。目前，贵安新区部署智算卡近10万张，综合算力水平位居全国前列，智算规模占比超90%。“中国数谷”成为贵阳最亮眼的一张“金名片”。

壮大数字经济沃土，离不开产业力量的支持。今年年初，紫光股份、新华三与贵阳贵安针对AIGC时代下的数字经济发展、人工智能产业培育与壮大等话题进行了深入探讨，在刚刚过去不久的2024中国国际大数据产业博览会上达成了包括启动贵安图灵小镇在内的多个战略合作协议。

据了解，贵阳贵安图灵小镇位于贵阳市贵安新区核心区域大数据科创城——东数西算贵安新区算力产业集群配套项目群。图灵小镇以“生产、生态、生活”融合发展为理念，致力建设成为“有标志性、有引领性、有辐射性”的数字经济产业先行区、数字经济应用示范区、数字经济生态文明区，着力构建“3+1”产业生态核心能力，聚焦共建AI设备智造中心、AI算力服务中心、AI技术创新中心、AI产业孵化中心和AI人才赋能中心。

“这是新华三在更高起点上深化与贵阳务实合作，助推贵阳抢占数字经济新赛道、培育AIGC新动能的重要实践，特别是图灵小镇的落地。”紫光股份董事长、新华三集团总裁兼首席执行官于英涛在活动上说。

于英涛表示，一方面，图灵小镇将通过提供先进的算力基础设施和开放的数据算法平台，进一步促进人工智能技术的研发和应用，助力贵阳提升在全国AIGC创新矩阵中的地位；另一方面，图灵小镇作为AIGC产业集聚地，将进一步推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚，催生新产业、新模式、新动能，助力贵阳厚植经济、社会高质量发展新优势。

以“图灵小镇”助力产业发展变革

于AIGC产业而言，智算资源作为“大脑”，对人工智能计算等任务扮演着至关重要的角色。随着大模型对智算需求的不断升级，业界纷纷加速布局智算产业。

据了解，继年初宣布进军智算服务领域之后，新华三集团以创新的智算服务模式，在杭州、郑州、咸阳、马鞍山、贵阳等地联合政府、运营商及生态合作伙伴，成功打造了以智算中心为核心、以算力网络一体化运营服务、垂直行业模型落地、AI赋能行业转型升级、AI领域“产学研用”融合创新和产业生态聚集为目标的“图灵小镇”集群。

集群采取“政府搭台、企业搭链、创新搭伴、应用搭车”机制，以人工智能产业为牵引，联合地方政府推进传统产业升级，架起城市数字化和数字产业化的桥梁。目前各地的“图灵小镇”已陆续为地方政府、企业客户、互联网公司、科研院所等开展服务。

据介绍，作为数字化解决方案领域的领军企业，新华三聚焦全球AIGC技术创新和产业发展趋势，发布了“算力×联接”战略，推出了以高速无损网络+人工智能服务器+算力调度管理平台为核心的全栈智算解决方案，目前已经为超过1100名客户提供澎湃智算支撑。同时，其发布的业界首个私域大模型——百业灵犀，目前已经在多地的数字政府以及医疗、教育、交通、金融等行业场景深化应用。从杭州到郑州，再到咸阳、马鞍山、贵阳……“图灵小镇”模式的渐次成功落地，已经成为各地政府因地制宜发展新质生产力的“靓丽名片”和塑造发展新优势的“动力引擎”。

推动地方政府发展AI产业化，离不开各级政府、企业和生态伙伴的多方努力。在此过程中，中小微企业创业和快速成长也迎来强大机遇。

新华三集团高级副总裁、首席数字官张鹏表示，新华三倡导城市基础设施新定位和科研新平台，探索人智合作新机制，以图灵小镇为核心，融合AI技术，建立试验场和新地标，构建全方位、多层次、高效能的AI企业孵化体系，推动中小微企业在AI变革中快速成长。

(责编：方经纶、高雷)

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