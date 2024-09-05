人民网北京9月5日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家外汇管理局副局长李红燕在会上表示，外汇局深入践行金融工作的政治性、人民性，持续推进外汇领域改革开放，为经济高质量发展提供了有力支持。

具体表现在五个方面：一是跨境贸易便利化水平进一步提高。不断优化贸易外汇收支管理，取消了外贸企业名录登记行政许可，预计年内将惠及超过10万家经营主体。支持贸易新业态发展，鼓励银行、支付机构凭电子信息办理跨境电商贸易结算，这类业务今年前7个月已经办理5亿多笔，受益的小微商户超过120万家。提升外籍来华人员支付便利度，实现了重点机场、酒店和文旅景区等主要场所外币兑换服务全覆盖。

二是资本项目高质量开放稳步推进。助力科创企业创新发展，将科创企业跨境融资便利化政策从17个省市推广至全国。优化升级了跨国公司跨境资金集中运营的管理政策，提升了他们的资金配置效率。扩大金融市场高水平制度型开放，修订了境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定，进一步便利国际投资者投资境内资本市场。

三是外汇市场的深度和广度持续拓展。当前，我国外汇市场可交易货币已经超过40种，交易品种也已经涵盖了国际主流外汇产品。今年前7个月，我国外汇市场总成交规模接近23万亿美元，同比增长8.7%；同期，首次办理汇率避险的商户超过2万家，帮助更多企业利用外汇衍生产品，更好地管理汇率风险。

四是外汇领域治理体系和治理能力不断提升。加强宏观审慎管理和预期引导，外汇市场交易保持理性有序。会同有关部门严厉打击外汇违法违规活动，维护外汇市场健康秩序。稳慎推进银行外汇展业改革，推动银行外汇业务流程再造，构建事前尽职调查、事中差异化审核、事后监测报告的全流程展业框架，逐步完善更开放、更安全的外汇管理机制。

五是中国特色外汇储备经营管理更加健全。近年来我国外汇储备规模始终保持在3万亿美元以上，连续19年稳居世界第一，为稳定市场信心以及服务实体经济发展，作出了积极贡献。

(责编：罗知之、高雷)

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