2024中国—南非经贸论坛9月4日在北京召开，论坛旨在推进中南经贸投资合作高质量发展。海信集团高级副总裁朱聃发表主题演讲时表示，海信自1994年进入南非市场，30年来见证并受益于中南两国之间深厚友谊，已成为南非家喻户晓的知名品牌。海信将践行“带着南非制造走向世界”的梦想，推动中南合作收获更多“黄金果实”。

海信集团高级副总裁朱聃发表主题演讲。（受访者供图）

30年前，海信选择南非作为全球化战略的起点。南非政府积极采取措施推动本地产业能力建设和区域内贸易与合作，为海信等中国企业在南非发展提供了有利的政策支持。

“作为首个在南非坚持本地化生产的中国企业，海信始终坚信优质的产品是最好的代言。”朱聃表示，基于对南非消费者的需求洞察，海信在产品设计上进行了大量的本地化创新，为消费者带来更加智能化、便捷化的生活体验。凭借差异化的竞争优势，海信电视和冰箱产品在南非市场脱颖而出，今年7月，海信在南非市场的电视销量占有率达33%，冰箱销量占有率38.1%，市场份额稳居行业第一。

“我们带着梦想到达南非，不仅带去了先进的家电制造技术，更希望能扎根当地，提升就业，成就千万家庭过上幸福的生活。”朱聃介绍，2013年海信与中非发展基金共同投资建设海信南非家电产业园，作为南非40年来中资企业投资额最大的家用电器制造工厂，为当地创造了1000多个直接就业机会、5000多个间接就业机会，带动当地就业和上下游产业链完善。目前，海信南非产业园的产品还辐射至莫桑比克、津巴布韦、马达加斯加等20个非洲国家，并于去年出口至欧洲。

深耕南非30年，海信不仅通过企业发展推动南非再工业化进程，更是积极投身当地社会公益和慈善事业，架起民心相通的桥梁，传递品牌温暖的力量。

据介绍，今年，海信实施全球化战略升级，构建中东非等6大全球区域运营中心，加强本土化制造、本土化研发、本土化人才培养，加快成为世界一流品牌、世界一流企业。朱聃表示，海信将践行“带着南非制造走向世界”的梦想，逐步加大投资力度，积极打造中非产能合作先行先试示范区，为当地提供更多培训和就业机会，造福更多民众，推动中南合作收获更多“黄金果实”。

(责编：董童、李源)

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