北交所累计服务国债发行7.67万亿元
2024年09月05日15:45 | 来源：新华网
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记者9月5日从北京证券交易所获悉，北交所自2022年9月启动国债发行业务以来，截至今年8月末已累计服务国债发行7.67万亿元，其中服务超长期特别国债发行2550亿元，投向国家支持的重点领域和战略方向。
此外，北交所已服务地方政府债券发行6406.07亿元，支持区域经济发展。
北京证券交易所外景。新华社记者李鑫 摄
信用债方面，北交所已形成包含公司债、企业债以及科创债、绿色债等10个专项品种在内的基础债券产品体系，累计发行信用债8只，规模合计90亿元，用于支持轨道交通、绿色建筑、智慧农业等符合国家战略方向的产业发展，推动京津冀协同发展。
北交所表示，下一步将加快多层次债券市场发展。稳步推进政府债券交易功能落地，丰富债券交易方式，推动企业在北交所发行公募债券，开展公募REITs（不动产投资信托基金）产品相关研究。（记者 姚均芳）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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