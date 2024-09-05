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央行：着眼总量、利率和结构 继续坚持支持性货币政策

2024年09月05日16:03 | 来源：人民网
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人民网北京9月5日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，中国人民银行副行长陆磊在会上表示，今年以来，人民银行稳健的货币政策灵活适度、精准有效，特别是强化逆周期调节，有力支持经济回升向好和高质量发展。

第一，政策实施。总量货币政策持续发力，年初，货币政策靠前发力，着力稳预期、强信心。一次性降准0.5个百分点，下调了支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，降低银行的资金成本，引导5年期以上贷款市场报价利率（LPR）下降0.25个百分点，着力支持宏观经济开好局。党的二十届三中全会召开后，人民银行寓改革于调控之中，完善市场化的利率调控机制，明示并进一步下调政策利率，公开市场7天期逆回购操作利率下调0.1个百分点，以此带动了1年期、5年期以上LPR各下降0.1个百分点，支持挖掘有效需求，巩固和增强经济回升向好势头。同时，还引导主要银行下调存款利率，保持银行可持续服务实体经济的能力。

第二，政策实施效果。今年以来，针对科技金融设立了5000亿元科技创新和技术改造再贷款，有力扩大了有效投资。推出力度较大的房地产金融支持政策组合，支持房地产市场平稳健康发展。近期，还新增了支农支小再贷款额度1000亿元，支持12个受灾严重地区的防汛抗洪救灾以及灾后重建，帮助经营主体恢复生产经营。这些方面都取得了良好的效果。同时，还着力为经济持续回升向好营造良好的货币金融环境。从数据上看，金融总量增速仍保持在合理区间，7月末，社会融资规模存量同比增长8.2%，人民币各项贷款余额同比增长8.7%，都高于名义经济增速。社会融资成本也稳中有降，7月新发放企业贷款加权平均利率为3.65%，新发放个人住房贷款利率为3.4%，同比分别下降了22个和68个基点。贷款结构持续优化，7月末，普惠小微贷款同比增长17%，制造业中长期贷款同比增长16.9%，“专精特新”企业贷款同比增长15%，这三个数据都高于8.7%的贷款余额同比增速。

第三，下一步政策取向。人民银行将继续坚持支持性的货币政策，加快落实好已出台的政策举措，更加有力支持经济高质量发展。还是要着眼于总量、利率和结构。在总量上，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，引导银行增强贷款增长的稳定性和可持续性，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平的预期目标相匹配。在利率上，发挥好近期政策利率和贷款市场报价利率下行的带动作用，以此推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。在结构上，加大已有工具的实施力度，推动新设立工具落地生效，主要是提高资金使用效率，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。

(责编：罗知之、高雷)
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