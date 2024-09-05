人民网北京9月5日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家外汇管理局副局长李红燕在会上表示，坚持服务实体经济，加强外汇便利化政策的供给。

李红燕介绍，要按照既“放得活”又“管得住”的要求，强化信用风险评估，健全分类管理体系，让诚信合规的企业办理业务更加便利。建设开放多元、功能健全、竞争有序的外汇市场，更好地发挥市场机制作用。围绕支持发展新质生产力，以科创企业、中小微企业为重点，统筹做好金融“五篇大文章”，要将更多优质企业纳入外汇便利化政策范畴，激发经营主体内生动力和创新活力。要推进外汇监管创新，适应贸易数字化、绿色化趋势，推动跨境电商、海外仓等贸易新业态新模式发展。还要持续完善外籍来华人员外汇服务，优化企业汇率风险管理服务，拓展跨境金融服务平台应用场景和功能，不断提升外汇服务质效。

(责编：罗知之、高雷)

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