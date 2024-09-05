人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

洋河窖池群获吉尼斯世界纪录认证

2024年09月05日17:13 | 来源：环球网
小字号

原标题：洋河窖池群获吉尼斯世界纪录认证 梦之蓝手工班全球行闪耀金陵

年份老酒全球行，六朝古都迎佳酿。继首站北京站拉开序幕之后，9月4日，“中国高端年份白酒——梦之蓝手工班全球行·南京站”盛大启幕。中国酒业协会和宿迁市政府等相关领导、专家学者、企业家代表等各界代表600多人出席活动。

论坛上，洋河股份党委书记、董事长张联东通过三个故事，向大家分享了洋河如何“从历史走向未来、从传统走向现代、从中国走向世界”，不断超越生命周期“与梦想同行、与世界同频”。

同时，张联东从“老”“少”“好”“高”四个方面总结了梦之蓝手工班作为年份老酒的品质和魅力，并介绍了梦之蓝手工班年份酒“酒杯中的活文物、时光里的艺术品、收藏界的软黄金”的价值。他表示，洋河一直以高品质白酒满足高品位生活需要，成为“最符合现代消费、最符合国际口感”的“中国味道、世界名片”。

启动仪式上，吉尼斯世界纪录认证结果发布，洋河7万口窖池和2020口明清老窖，正式被吉尼斯世界纪录认证为“最大规模的白酒窖池群”，为中国再添一项全新的吉尼斯世界纪录称号。恰巧，当天世界顶级设计赛事美国缪斯奖也公布了评选结果，洋河梦之蓝手工班10年斩获最高铂金奖。这份吉尼斯世界纪录认证的背后，凝聚的是洋河“老窖池、老工艺、老酒”的品质基石。

梦之蓝手工班不仅赢得了权威认证、专家认可，还在消费者群体中树立了良好的口碑。面向万千消费者的期许，梦之蓝手工班已经在“华人朋友圈”和“国外消费群”中掀起了品鉴热潮和消费热点。接下来，“中国高端年份白酒——梦之蓝手工班·全球行”还将陆续走进郑州、广州等城市，并将在马来西亚、泰国等国际新兴市场盛大启幕，走出国门、走向世界，让更多人品鉴到“中国高端年份白酒”的魅力。

对此，张联东表示，“梦想连接世界”是洋河梦之蓝手工班全球行的战略核心，也将是白酒行业由“中国市场国际化”逐步转向“国际市场中国化”的深度探索。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
央行：中国数字普惠金融在全球保持领跑地位
　　人民网北京9月5日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，中国人民银行副行长陆磊在会上表示，普惠金融是中国特色金融服务体系的重要组成部分，中国的普惠金融特别是数字普惠，在全球保持着领跑地位。 “多年来，人民银行多措并举，大力支持普惠金融发展，支持民营和中小微企业发展，助力打赢脱贫攻坚战和推进乡村振兴，更好服务社会民生。…
夯实智算基础底座 图灵小镇助力产业AI化变革
　　人民网北京9月5日电 （焦磊）作为激活数据要素潜能的新动能，智能算力已经成为数字经济时代重要的基础设施之一。今年以来，我国算力基础设施尤其是智算领域实现加速发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部