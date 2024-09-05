原标题：洋河窖池群获吉尼斯世界纪录认证 梦之蓝手工班全球行闪耀金陵

年份老酒全球行，六朝古都迎佳酿。继首站北京站拉开序幕之后，9月4日，“中国高端年份白酒——梦之蓝手工班全球行·南京站”盛大启幕。中国酒业协会和宿迁市政府等相关领导、专家学者、企业家代表等各界代表600多人出席活动。

论坛上，洋河股份党委书记、董事长张联东通过三个故事，向大家分享了洋河如何“从历史走向未来、从传统走向现代、从中国走向世界”，不断超越生命周期“与梦想同行、与世界同频”。

同时，张联东从“老”“少”“好”“高”四个方面总结了梦之蓝手工班作为年份老酒的品质和魅力，并介绍了梦之蓝手工班年份酒“酒杯中的活文物、时光里的艺术品、收藏界的软黄金”的价值。他表示，洋河一直以高品质白酒满足高品位生活需要，成为“最符合现代消费、最符合国际口感”的“中国味道、世界名片”。

启动仪式上，吉尼斯世界纪录认证结果发布，洋河7万口窖池和2020口明清老窖，正式被吉尼斯世界纪录认证为“最大规模的白酒窖池群”，为中国再添一项全新的吉尼斯世界纪录称号。恰巧，当天世界顶级设计赛事美国缪斯奖也公布了评选结果，洋河梦之蓝手工班10年斩获最高铂金奖。这份吉尼斯世界纪录认证的背后，凝聚的是洋河“老窖池、老工艺、老酒”的品质基石。

梦之蓝手工班不仅赢得了权威认证、专家认可，还在消费者群体中树立了良好的口碑。面向万千消费者的期许，梦之蓝手工班已经在“华人朋友圈”和“国外消费群”中掀起了品鉴热潮和消费热点。接下来，“中国高端年份白酒——梦之蓝手工班·全球行”还将陆续走进郑州、广州等城市，并将在马来西亚、泰国等国际新兴市场盛大启幕，走出国门、走向世界，让更多人品鉴到“中国高端年份白酒”的魅力。

对此，张联东表示，“梦想连接世界”是洋河梦之蓝手工班全球行的战略核心，也将是白酒行业由“中国市场国际化”逐步转向“国际市场中国化”的深度探索。

(责编：曹淼、李源)

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