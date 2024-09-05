新华社北京9月5日电（记者唐诗凝、谢希瑶）商务部新闻发言人何咏前5日表示，美国贸易代表办公室此前就关税复审结果征求公众评论意见，多数意见反对加征关税或申请扩大关税豁免范围，这说明美对华301关税不得人心。敦促美方立即取消全部对华加征关税。

在当天商务部举行的例行新闻发布会上，有记者提问：近日，美国贸易代表办公室再度延迟宣布对中国产品加征301关税的决定。中方对此有何回应？中美是否就关税问题保持沟通？何咏前作出上述回应。

“我们注意到相关公告。中方已多次向美方就301关税问题提出严正交涉。世贸组织早已裁决301关税违反世贸组织规则，美方提高对华加征关税的做法是错上加错。我们敦促美方纠正错误做法，积极回应各界呼声，立即取消全部对华加征关税。”何咏前说。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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