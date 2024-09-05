新华社北京9月5日电（记者陈炜伟）国家发展改革委5日发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年9月5日24时起，国内汽、柴油价格每吨均降低100元。

国家发展改革委有关负责人说，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

本轮成品油调价周期内，国际油价在震荡中小幅下降。国家发展改革委价格监测中心预计，短期内国际油价将呈区间波动运行。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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