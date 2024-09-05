新华社合肥9月5日电（记者吴慧珺、贾稀荃）记者5日从在安徽省黄山市举办的第二届深空探测（天都）国际会议上获悉，我国正在策划实施首次近地小行星防御任务，并发布首次近地小行星防御任务方案设想，任务计划选用“伴飞+动能撞击+伴飞”模式。同时，希望与国际伙伴在联合研制、联合观测、数据共享等方面开展多层次、全方位合作，共同守护地球家园。

近地小行星是危险的“天外来客”，在我们的太阳系中超过3.5万个。作为负责任的航天大国，我国高度重视近地小行星对于地球与人类安全的威胁，积极为小行星防御提供中国智慧与中国方案。

据嫦娥七号任务副总设计师唐玉华介绍，我国首次近地小行星防御任务计划选用“伴飞+动能撞击+伴飞”模式，当撞击器对目标小行星实施动能撞击时，探测器对撞击过程进行全程观测，并在撞击后继续开展撞击效果评估和科学探测等工作，通过一次任务实现“动能撞击+天基评估”。

太空探索永无止境，近地小行星防御关乎人类命运，推动近地小行星联合监测、预警、防御能力提升是全人类共同的使命。会上，唐玉华向国际伙伴发出诚挚邀请，中国愿同各国一道，共同守护地球家园。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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