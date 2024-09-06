人民网记者 李栋

秋粮产量占全年粮食总产量的四分之三，是粮食生产的大头。记者从农业农村部了解到，当前，秋粮已进入产量形成关键期，主产区作物总体长势良好。各主产区正全力以赴打好“虫口夺粮”攻坚战，保障秋粮丰收。

眼下，河南5700多万亩玉米已进入灌浆期，受前期降雨偏多、土壤偏湿影响，秋粮作物病虫害也进入高发期。在驻马店市西平县，当地以乡镇为单位，采用“飞防服务+杀菌剂+叶面肥+营养调节剂”方式，及时开展“一喷多促”作业，确保稳产增收。

在广西河池市罗城仫佬族自治县，技术人员深入田间地头，指导群众安装草地贪夜蛾专用诱捕器。通过向农民讲解农作物病虫害识别和防治知识，指导农户安全用药进行有效防控，做到早监控、早发现、早预警、早防控、早扑杀。

在黑龙江，省植检植保站首创省域“网格化”全覆盖在线监测预警和防控指导网络体系，探索稳定高效的科学管理机制和应用模式。

“依托大数据分析技术，能动态分析目标地块病虫害发生趋势，为农户推送个性化防治方案，解决了病虫害防控从大尺度粗略分析到地块级细化分析转型的难题。”黑龙江省植检植保站副站长吕涛介绍，截至目前，黑龙江省已配置各类监测设备2.8万余台，可高效监测基点重大病虫害发生动态。

农业农村部相关负责人介绍，今年全国秋粮主产区大部降水和热量充足，作物生育进程与常年相当。

分地区看，东北地区长势正常偏好；黄淮海地区局部因灾长势偏弱，但大部地区长势正常；西南和西北地区长势明显好于常年；南方稻区长势也好于去年。

“尽管前期河南、辽宁、湖南等省局部地区遭受洪涝灾害，但从全国层面看，作物受灾面积总体少于常年，长势也好于常年。”农业农村部种植业管理司一级巡视员朱恩林表示。

当前，在南方稻区，受台风等因素影响，稻飞虱等迁飞性害虫数量有所增加；在黄淮海地区，受降雨天气影响，玉米南方锈病易发生流行。目前，水稻、玉米等秋粮作物主要病虫害累计发生面积近11.4亿亩（次），防治任务仍比较艰巨。

为有效应对秋粮病虫害，力保作物丰产丰收。近期，农业农村部相关部门会同全国农技中心召开秋粮病虫害防控暨统防统治与绿色防控融合推进会，交流秋粮病虫害发生防控情况，分析研判发生形势，动员安排防控工作。

“我们在8月到9月派出了7个专家组，赴重点地区指导防控，并会同财政部门提早下拨病虫害防治救灾资金，强化统防统治。”朱恩林说，总体看，秋粮病虫发生危害势头得到较好控制，以确保将今年病虫害危害损失控制在5%以内。

截至9月4日，在全国病虫害发生区域，已完成防治作业面积13.2亿亩（次）。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经